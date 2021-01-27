«Хочу играть за “Спартак” и быть лучшим». Педро Роша вернулся
Успел вылететь в бразильскую ФНЛ и нарисовал лого своего бренда.
Успел вылететь в бразильскую ФНЛ и нарисовал лого своего бренда.
Соскучились по Педро Роше? Бразилец вернулся в «Спартак» после двух лет бразильских аренд, тренируется с новой для него командой Тедеско, отшучивается с Ещенко и мечтает стать в Москве лучшим — так и говорит.
Перед интервью с Рошей коротко вспомним: переходил в чемпионский «Спартак» Карреры за 12 млн евро, но за восемь месяцев в команде забил один гол и прилично сверкнул только раз, в гостевом матче с «Зенитом».
С тех пор — контрастные успехи в Бразилии.
В общем, Роша на месте и готов вернуться в РПЛ. А мы на сборе «Спартака» в Дубае узнали: как у него дела, как игрок изменился за эти полтора года, чем отличаются Каррера и Тедеско. И, конечно, попросили рассказать про Бразилию.
— Я вырос в доме бабушки и дедушки в городе Витория, столице штата
На нашем острове растут фрукты, в том числе экзотические гуава и карамбола, которые люблю есть целиком, пить из них сок. Правда, эти фрукты слишком быстро портятся, их сложно увезти из Бразилии, так что в России их пока не встречал.
— Детство наших ребят проходило и на улице, и дома с чтением книг и просмотром фильмов. А если послушать про Бразилию, то у вас будто только футбол.
— Верно, всё детство я играл только в футбол. Даже на первой Sega, подключённой к здоровому толстому телевизору, я играл не в гонки, не в стрелялки, а в футбол!
Обычное бразильское детство крутится вокруг спорта: те, кто не играют в футбол, занимаются волейболом или пляжными видами спорта, у нас же полно пляжей! Но живут не только футболом: один из моих друзей ушёл в финансовый рынок, другой стал блогером и снимает ролики в YouTube — там несколько тысяч подписчиков, как подрастёт, пришлю ссылку.
— На каких мультиках ты рос?
— На «Утиных историях» и про моряка Попая. Сейчас с ребёнком смотрю мультфильм про Джеки Чана и маленькую девочку — да, такой существует!
— Правда, что вся твоя семья болеет за «Фламенго»?
— Родители, дяди и тёти с детства болели за «Фламенго»: ходили на стадион и пели на протяжении всей игры. В детстве у меня была майка Адриано с 10-м номером: купили её, когда он вернулся во «Фламенго» из Италии. Другой атрибутики особенно не было, но как поиграл за клуб, коллекция увеличилась: появились формы, книги.
— Как тебя называют дома?
— В «Спартаке» я Педро или Роша, тренер говорит Педрито, а для родителей — только Педро. Кстати, моя мама долгое время работала поваром в гостинице или на банкетах, готовила бразильские блюда — например, известную всем фейжоаду (блюдо из мяса и фасоли). Но главная её фишка — традиционная для наших мест мукека, такое рагу из морепродуктов. Готовке мама пыталась научить и меня, но это вообще не моё — возможно, потому что я никогда не жил один.
Поэтому когда приехал в Москву в 2017 году, ходил в Cafe Brazil, которое потом закрылось. Слышал про ресторан Lars Vegans, но пока не посещал.
— Твоя бабушка умеет пользоваться «Вотсапом» и «Скайпом»?
— Бабушка не умеет ни читать, ни писать, поэтому с телефоном у неё проблемы — обучаем её как можем, уже отправляет голосовые сообщения.
— Мы долго тебя не видели. Как ты изменился
— У меня родился сын, я набрался жизненного опыта. Безусловно,
— Давай вспомним твой предыдущий период в «Спартаке». Ты говорил, что тренер Каррера мало с тобой общался. Это так?
— Да, можно сказать так. Общались мы не очень много, у нас не было
Каррера достаточно эмоциональный: много говорил, жестикулировал, как и все итальянцы. На бровке во время игры шла экспрессия.
Я видел несколько матчей «Спартака» при Тедеско и наблюдал, как он себя ведёт — и да, заметно, что у него тоже итальянские корни. Эмоциональный, с большим количеством жестов. В этом плане они похожи.
— Много общаешься с Тедеско?
— Один раз мы обстоятельно поговорили: тренер сказал, что рад моему возвращению в «Спартак», что хочет получше узнать меня как футболиста. И пожелал удачи.
В остальном выделил бы постоянное общение и регулярные подсказки на тренировках. В любой момент может подойти к любому игроку — в том числе и ко мне — попросит сделать
— Какая схема тебе нравится больше всего?
— Я люблю играть крайнего полузащитника, так что предпочитаю схему, где есть такая позиция; желательно, чтобы команда играла в четыре защитника. И да, знаю, что «Спартак» играет по схеме 3−5−2 — тут уже тренер решает, где лучше применить игрока.
— Кто из русских игроков «Спартака» лучше всего говорит на португальском?
— Ещенко и Джикия знают пару слов — правда, в основном ругательства. Ещенко любит изучать языки, а чаще всего с иностранцами говорит Маслов — у него неплохой английский.
— Ты много говоришь про Ещенко. В курсе, что его
— Ещенко просто замечательный парень! Тепло встретил, когда я только пришёл, постоянно шутит про меня и Айртона: что мы говорим непонятно, как китайцы.
С Айртоном мы, кстати, подружились уже в Москве — в Бразилии не общались, хотя играли несколько раз друг против друга. Мы близки, как и все бразильцы, нас объединяет особенный дух: всегда на позитиве, постоянно радуемся жизни.
— В России играло и играет много бразильцев. Общаетесь?
— В «Спартаке» ходил в гости к Луису Адриано и Фернандо, вместе жарили мясо — душевные встречи были. Общался с Гильерме из «Локомотива», потом с Мурило, которого знаю его ещё по Бразилии; и, надеюсь, скоро увижу в Москве.
— Вспомни своё самое экзотическое путешествие.
— Моя первая заграничная поездка в мексиканский город Канкун, где хорошие пляжи и чистая вода, — для нас, бразильцев, это важно.
— Я видел, что у тебя есть личный бренд одежды: футболки, кепки с логотипом «Педро Роша». Это бизнес или развлечение?
— Идея родилась у меня и у папы, когда я начал играть на профессиональном уровне. Мы вдвоём разрабатывали дизайн: взяли бумагу и карандаш, рисовали, придумывали, подсматривали стили. Изначальный логотип — силуэт игрока — мы взяли с моего старого фото, где я бью по мячу.
Уже есть дизайнер, который работает над стилем, однако ни о каком бизнесе ни тогда, ни сейчас речи не шло — это скорее подарки и сувениры для родственников и друзей. В будущем надеемся превратить идею в бизнес — план пока такой.
— Футболисты много времени проводят в самолётах. Что ты делаешь в полёте?
— Слушаю бразильскую музыку: пагоде, самбу, фанк. Смотрю сериалы Netflix — например «Бумажный дом».
— Любишь жвачку?
— Да.
— С каким вкусом?
— Клубника или мята.
— Любимая газировка?
— Мне не очень нравятся газировки, но если пью, то бразильскую — называется Guarana.
— Когда ты впервые приехал в Россию, был в курсе лимита на легионеров?
— Нет, узнал, когда приехал.
— Лимит и понимание того, что ты не каждый раз будешь в заявке, добавляет мотивации?
— Нет, мотивация у меня есть всегда — вне зависимости от того, есть лимит на легионеров или нет. Я просто хочу играть за «Спартак» и быть лучшим.
Евгений Марков