Белорусов из «Крыльев» обвинили в откатах тренеру. Булыга все опроверг (вот же везет на истории!) и сказал, сколько получал на самом деле

Поделился функционер и скандальными деталями из «нулевых» — тогда он трудился уже в «Крыльях Советов». Шамханов обвинил тренировавшего самарский клуб Гаджи Гаджиева в том, что тот «сидел на контрактах игроков» — то есть получал процент с заработков каждого. И пришел к такому выводу спортдир, узнав зарплаты белорусов Дениса Ковбы и Виталия Булыги: по словам Шамханова, они получали 30 и 25 тысяч долларов соответственно, хотя для него выглядят «футболистами ниже среднего», которые «не соответствовали таким зарплатам».

Легенда «Крыльев» Ковба (более 10 лет и 250 матчей в команде, «бронза» РПЛ и финал Кубка России) о ситуации пока никак не высказывался. А вот Булыга дал комментарий тому же «Спорт-Экспрессу», в котором назвал слова Шамханова ложью. Виталий заявил, что если бы все было так, как рассказывает чеченский менеджер, то ему бы не было смысла что-то скрывать — ведь он «от [Гаджиева] Гаджи Муслимовича никак не зависит, работает в совершенно другом регионе». В Самаре же экс-форвард сборной зарабатывал «не 25, а 15 тысяч евро — притом что ведущие игроки получали и по 60» (да, валюта в версии белоруса поменялась). В качестве еще одного доказательства своей незамешанности в сомнительных делах Булыга привел детали собственного расставания с «Крыльями».

«Мой переход в “Томь” летом 2006-го состоялся как раз потому, что Шамханов с президентом клуба Барановским отказались повышать мне зарплату на 5 тысяч долларов. У меня заканчивался контракт, все остальное в Самаре устраивало, я был одним из вице-капитанов. Если бы я знал, что получаю завышенную зарплату и часть из нее отдаю тренеру, как вы думаете, хватило бы у меня наглости потребовать у руководства клуба ее повышения?» — задался риторическим вопросом белорус.

Вряд ли сейчас в этом сюжете удастся найти правду, но мы точно можем зафиксировать другое: имя нападающего, забивавшего Кану, Чеху, Буффону и ван дер Сару в очередной раз всплыло в контексте достаточно неоднозначной истории. Вспомним предыдущие.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2343a346f71c3a4b431" data-vnd="d2343a346f71c3a4b431" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2343a346f71c3a4b431" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Все началось в январе 2016-го в Бобруйске, где тогда затевалось грандиозное. «Белшина», в предыдущем сезоне остановившаяся в шаге от бронзы, объявила о сотрудничестве с российской компанией «СТМ-Спортменеджмент» — инвесторы собирались бороться за чемпионство и строить суперклуб. В амбициозный проект вписался и покинувший минское «Динамо» ветеран Булыга — сразу же получил капитанскую повязку, а на предсезонной презентации команды заверил болельщиков, что «шинники» хотят наказывать и «Шахтер», и БАТЭ, и другие клубы.

Но вообще главным спикером со стороны инвесторов был агент Сергей Новиков — земляк (оба родом из Могилева) и приятель Булыги. Менеджер не скрывал, что перед подписанием договора с «Белшиной» он и его партнеры консультировались с ранее уже игравшим в Бобруйске Виталием — тот рассказал, что это «футбольный город, где есть база для развития», и его мнение в итоге «сыграло определенную роль». И этим влияние Булыги на управление клубом не ограничилось — в той «Белшине» он был не только игроком, но и негласно выполнял функции селекционера. Специализировался на приглашении белорусских футболистов — благодаря его стараниям в команде оказались Хачатурян, Букаткин, Комаровский, Матвеенко и другие. Подробностями о работе Булыги поделился кипер Антон Амельченко, также перешедший тогда в клуб.

«Впечатление от Новикова во время переговоров? Честно говоря, я не общался с ним. Меня позвал в команду Виталий Булыга. В тот момент я находился на просмотре в “Анжи”, начали переписываться с ним в вайбере. Булыга сказал: “Если что-то не получится в Махачкале, приезжай в Бобруйск”. Он говорил много интересного о проекте. В общем, заинтересовал меня. Именно Виталий пригласил в “Белшину” многих белорусских ребят», — рассказал вратарь.

Планы у новой «Белшины» были наполеоновскими, но на деле получилось грустно. «Шинники» вылетели из розыгрыша Кубка, лишились шансов на Лигу Европы и завалили начало чемпионата. Уже в июле инвесторы во главе с Новиковым покинули Бобруйск, так же поступили и многие футболисты, среди которых оказался и Булыга (в том сезоне он провел 14 матчей, в которых настрелял 6+3). Пару месяцев спустя «СТМ-Спортменджент» прекратила существование, а «Белшина» вылетела из «вышки». В наследство от громко схлопнувшегося проекта Бобруйску достались огромные по провинциальным меркам долги. Прийти в себя клуб не может до сих пор: лишь после трех лет в первой лиге «шинникам» удалось пробиться в элиту — но сезон-2020 они завершили на дне таблицы и вновь вернулись в Д2.

Покинув тонущую «Белшину» летом 2016-го, Булыга на профессиональном уровне больше не играл. Ровно через год появлялась информация, что он проходит просмотр в «Тамбове», но тогда сразу же последовало заявление о завершении карьеры. Тем не менее Виталий продолжал поддерживать форму в высшей лиге АЛФ (самой большой любительской лиге страны) — и один из эпизодов с его участием едва не закончился трагедией. После столкновения с Булыгой в реанимацию попал вратарь Сергей Коржик. Впрочем, злого умысла со стороны форварда не было.

ЧП в самой большой любительской лиге Беларуси: после столкновения с Булыгой вратарь попал в реанимацию.

В 2017-м был и еще один неприятный случай — в сети появилось видео с хамским поведением на дороге водителя Bentley, весьма похожего на принадлежавший Булыге. Также в тот год Виталий вместе с все тем же Денисом Ковбой открыл в Минске детскую школу. Инициатором начинания был экс-форвард: он вдохновился тренировками с занимающимся футболом маленьким сыном, обещал всем пришедшим «индивидуальный подход», планировал сам тренировать детей и подумывал назвать проект «Булыга Next». Но стартап не взлетел: как рассказывал позже Ковба, который также должен был лично работать с воспитанниками школы, провал случился из-за того, что «в Беларуси это не особо приживается». К тому же вскоре после старта нового бизнеса у обоих основателей появились другие вызовы.

В начале 2018-го у Булыги наконец случилось возвращение в большой футбол. В январе Виталий стал начальником команды в минском «Динамо», а пару месяцев спустя взял на себя еще и обязанности спортивного директора, сменив в должности Андрея Лаврика. После этого слово Булыги стало решающим в большинстве ключевых решений клуба.

Бывший нападающий занимался селекцией — многих игроков привел по связям, которые установил за время карьеры в России, и хвастался на старте сезона, что команду укомплектовал бесплатно — упуская из вида, что даже приходящему свободным агентом игроку полагаются подъемные, как и вознаграждение агентам. К слову, среди посредников, рекомендовавших игроков Булыге, был и тот самый Сергей Новиков — Данило и Кехинде Фатаи взяли в «Динамо» именно по совету агента.

И хоть его непосредственные подопечные Луиш Роша и Георги Наваловски покинули команду перед приходом нового спортдира, а сам Новиков отрицал свою причастность к «бело-голубым», у фанатов столичной команды, помнящих историю «Белшины», хватало поводов насторожиться. Ведь Новикова тогда нередко видели в компании тренеров и руководителей клуба. Например, во время сборов в Турции он смотрел матч брестского «Динамо» против «Астаны» вместе с Булыгой и тогдашним тренером Романом Пилипчуком (его тоже привел Виталий). За кубковой встречей «бело-голубых» со «Слуцком» Новиков наблюдал с трибун вместе с албанским хавбеком Энисом Гавазаем, за пару дней до этого подписавшего контракт с «Динамо», а в перерыве агент общался с генеральным директором клуба Сергеем Перниковым.

Были во времена Булыги в Минске и другие поводы словить бобруйские флешбэки: и «Белшина», и «Динамо» готовились к сезону в максимально закрытом режиме, руководить командами стали тренеры-аналитики из России, которые почти не работали главными, и в обоих клубах были шумные истории с отчислением футболистов из-за «нарушения режима».

Не поверите, но моментами минское «Динамо» напоминает «Белшину», которая обанкротилась.

К счастью для «Динамо», в столице у Булыги-менеджера получилось не так, как в Бобруйске — однако команду он все же оставил в плачевном состоянии (хотя это явно не только его вина). После неплохого первого сезона — его клуб завершил на третьем месте в ЧБ — спортдир ставил цель бороться за внутренние трофеи, но что-то пошло не так. Из-за чехарды с владельцами в «Динамо» начались финансовые проблемы — и замыслы Булыги развалились: Пилипчук с тренерским штабом ушел из-за изменившихся финансовых условий, футболистам серьезно урезали зарплаты, а легионеры грозили исками из-за долгов. В начале июня 2019-го функционер разошелся с «бело-голубыми» — Сергей Гуренко провожал его словами о том, что в бедах «Динамо» немалая заслуга Булыги.

Не минуло и пары недель после ухода из «Динамо», как Булыга засветился в российском футболе. Из столичного клуба примерно в то же время ушел ганский хавбек Салли Муниру — еще один протеже агента Новикова. Вскоре футболист подписался с новичком РПЛ «Тамбовом» и на радостях поделился в соцсетях фотографией из офиса российского клуба (сейчас она удалена). Судя по кадру, контракт Муниру подписывал в компании не только своего агента, но и экс-спортдира «Динамо» Булыги. Позже выяснилось, что экс-форвард устроился в «Тамбов» на должность тренера-селекционера, которую, согласно данным с сайта «волков», занимает до сих пор. И вновь дела у клуба Булыги идут очень тяжело.

Белорус изначально приходил в проблемный проект: созданный в 2013-м, «Тамбов» в прошлом сезоне дебютировал в российской элите, будучи к этому абсолютно неготовым. По ходу первого сезона в РПЛ клуб сталкивался с финансовыми проблемами (из-за долгов перед игроками и тренерами какое-то время даже был под трансферным баном), но главной бедой был стадион. Тамбовская арена непригодна для матчей в высшем свете, поэтому команда скиталась по России — домашние игры проводили в Саранске и Нижнем Новгороде, находящихся в сотнях км от города, к которому «волки» приписаны.

Тем не менее в чемпионате-19/20 «Тамбову» удалось сохранить место в РПЛ, по дополнительным показателям опередив «Крылья Советов». Свой вклад в это внес и Булыга — сложно измерить его успешность в качестве селекционера, но по ходу сезона белорус стал еще и тренером, отвечающим за подготовку нападающих. Ход сработал: после этого результативность «Тамбова» выросла, что помогло всплыть со дна и остаться в элите.

Булыга — важный человек в «Тамбове»: отвечает за селекцию, тренирует нападающих (стали больше забивать) и даже был в запасе.

Но сезон-20/21 для клубы Булыги превратился в настоящий кошмар: деньги у «Тамбова», всегда сидевшего на бюджетной игле, закончились напрочь. Футболисты не получали зарплат, и напряжение вылилось в бойкот половиной основы декабрьского матча против «Спартака». После этого «волки» кое-как дотянули до зимнего перерыва, но легче не стало: на днях гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова заявила, что вероятность снятия с РПЛ — 99%, а дальше клуб прекратит существование.