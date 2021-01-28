Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.01
Эвертон
Лестер
11
Футбол. Зарубежный
27.01
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
27.01
Лорьян
Дижон
32
Футбол. Зарубежный
27.01
Брайтон & Хоув
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
27.01
Бернли
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
27.01
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
30Лучшие спортивные кадры 2020 года
01:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Мурило и Эдера принесли «Локомотиву» победу над «Эстерсундом»

В товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» переиграл шведский «Эстерсунд».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 3:1.

На 4-й минуте счёт открыл Блэр Тарготт. В конце первого тайма футболисты «Эстерсунда» забили в свои ворота. На 57-й минуте Тарготт не реализовал пенальти. На 85-й минуте матча защитник «Локомотива» Мурило вывел «железнодорожников» вперёд. В концовке встречи Антонио Эдер забил третий гол «Локомотива».

Во время загрузки произошла ошибка.

23 января в товарищеском матче на сборах в Испании «Локомотив» разгромил «Велес-Малагу». Встреча проходила в футбольном центре Марбельи и завершилась со счётом 4:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Московская команда будет готовиться в Марбелье к возобновлению сезона до 15 февраля.

Читайте также
 Сколько заработал Хабиб на всю свою карьеру?
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
«Плохой парень изменился». Как Кокорина встретили в Италии
Победный от Миранчука. Россиянин забил уже 4-й гол за «Аталанту»
Символ российского спорта попался на запрещённом препарате
Российского футболиста удалили с поля дважды за день
ФК ЦСКА отзаявил нападающего
«Челси» сыграл вничью в первом матче после смены тренера
Спортивный жилет с подогревом продают по суперцене
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь