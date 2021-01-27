Российского футболиста удалили с поля дважды за день
Российский полузащитник «Краснодара»
Российский полузащитник «Краснодара»
21-летний хавбек принял участие в двух контрольных встречах «быков». В первом матче с латвийской «Ригой» Сулейманов покинул поле на 23-й минуте. Второй матч «Краснодар» проводил с солигорским «Шахтером». Сулейманов провел на поле большую часть встречи и был удален на 78-й минуте.
В нынешнем сезоне Российской
Сулейманов начал профессиональные выступления в «Краснодаре». Являясь воспитанником академии клуба он дебютировал за «быков» в 2017 году. Также Сулейманов привлекается к играм за молодежную сборную России.