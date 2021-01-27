ЦСКА отзаявил нападающего Гайча
Московский ЦСКА отзаявил нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Московский ЦСКА отзаявил нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
Ранее стало известно, что аргентинский форвард прибыл в Италию и пройдет медобследование в «Беневенто». Сообщается, что Гайч перейдет в команду Серии А на правах аренды на полгода с опцией продления аренды на год.
Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.