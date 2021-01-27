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27 января, источник: Sport24

ЦСКА отзаявил нападающего Гайча

Московский ЦСКА отзаявил нападающего Адольфо Гайча. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что аргентинский форвард прибыл в Италию и пройдет медобследование в «Беневенто». Сообщается, что Гайч перейдет в команду Серии А на правах аренды на полгода с опцией продления аренды на год.

Гайч перешел в ЦСКА летом 2020 года, сумма трансфера составила 8,5 млн евро. В этом сезоне Гайч провел за ЦСКА 13 матчей в РПЛ и сделал одну голевую передачу.

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