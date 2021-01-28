«У Валерки была уникальная техника». Куда пропал любимец болельщиков «Спартака» Кечинов

Валерий Кечинов в 1990-х был любимцем спартаковской публики. Юркий, техничный футболист, который действовал на поле нестандартно, просто не мог не влюбить в себя болельщиков. А его гол в ворота «Аякса» вспоминают до сих пор. Однако, в отличие от многих спартаковцев тех лет, по окончании карьеры Кечинов пропал из виду. Рассказываем, каким футболистом он был и чем занимается сейчас.

Помощник Романцева лично летал в Ташкент, чтобы забрать Кечинова в «Спартак»

Футбольный путь Кечинов начинал в Узбекистане. Виктор Петрович, отец Валерия, также был связан с футболом — в 1960-х выступал за «Пахтакор», позже был тренером и судьёй всесоюзной категории. Под его руководством Кечинов-младший играл в детском «Тракторе». «После того, как я стал лучшим бомбардиром чемпионата города, меня взяли в спец-класс “Пахтакора”. Потом из нашей команды пять человек попали в юношескую сборную СССР», — вспоминал Кечинов в интервью «СЭ».

Первая серьёзная проверка таланта случилась в 1991 году на Мемориале Гранаткина, куда Валерий поехал в составе второй сборной страны. От первой она отличалась тем, что игроки в ней были на год младше. Вместе с Кечиновым в той команде выделялись Олег Шацких и Дмитрий Парфёнов. Они по итогу и стали победителями турнира — впервые за всю историю Мемориала вторая сборная Союза обыграла первую!

Кечинов на том турнире забил четыре мяча. А уже через год он настрелял 30 голов за «Пахтакор» в первом чемпионате Узбекистана после распада СССР. Есть на счету Валерия даже матчи за эту сборную. «Тогда я ещё смутно представлял свое будущее, не задумывался над перспективой играть лишь в Азии. Просто был горд, что представляю свою национальную команду», — говорил Кечинов. К счастью для него, те матчи были неофициальными и в зачёт ФИФА не пошли.



Интерес к юному форварду проявляли как российские, так и европейские клубы. Победителем в борьбе за Кечинова вышел «Спартак». Правда, для этого москвичам пришлось серьёзно постараться.

«Интересная история получилась с Кечиновым, — вспоминал Александр Тарханов, в ту пору помогавший Олегу Романцеву в “Спартаке”. — Мы уже рассчитывали, что заберём его, но нас едва не опередили. Я был в Красноярске, и тут мне звонят знакомые из “Пахтакора”. Говорят: “К нам прилетел агент, поляк Влодзимеж Любаньский. Хочет забрать Валерку в льежский “Стандард””. Я моментально вылетел в Ташкент, и сразу к родителям Кечинова. С ними быстро всё обговорил: организовал билеты до Москвы, помог собрать вещи, посадил в поезд. Там их уже ждала квартира. А Валерку забрал с собой в самолёт. Любаньского этого потом увидел в аэропорту, в шутку сказал ему: “Ну и зачем ты сюда прилетал? Ты только появился — мне сразу всё рассказали”».

20.03.1996. Спартаковец Кечинов (в красной форме) в момент падения во время матча со сборной Франции. | Источник: РИА "Новости"

Пик карьеры: «Спартак», сборная России и тот самый гол «Аяксу»

Дебют Кечинова в «Спартаке» пришлось отложить на три месяца. «Пахтакор» посчитал, что Валерий незаконно покинул родной клуб, и отказался высылать в Москву трансферный лист. Дело дошло до ФИФА, и спор решился в пользу красно-белых.



Едва оказавшись в «Спартаке», Кечинов получил серьёзную травму. Случилось это в товарищеской встрече с киевским «Динамо». «Олег Лужный выполнил свой коронный “подкат”, прыгнув двумя ногами мне в колено. В итоге — надрыв боковых связок. Тот, кто получал его, знает, что это такое. Боли в колене не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала», — вспоминал Валерий.

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По словам Кечинова, так он промучился около года. Были и другие травмы, мешавшие набрать форму и регулярно играть. Лишь к началу сезона-1995 он вернулся и стал показывать то, за что его взяли в «Спартак». «У Валерки, конечно, была уникальная техника и светлая голова, — сказал Олег Романцев в своей автобиографии “Вся правда обо мне и “Спартаке””. — Бывало, покажешь другому футболисту упражнение, так он сто раз его повторит, а всё равно будет неидеально. А Кечинов сделает сразу — и даже лучше, чем ты ожидаешь».

Лучший этап карьеры Кечинова в «Спартаке» пришёлся на 1996−1997 годы: 16 и 14 голов соответственно во всех турнирах. В сезоне-1997 Валерий стал лучшим бомбардиром команды вместе с Андреем Тихоновым, а годом ранее Тихонов обогнал его всего на один мяч (17). Кроме того, Романцев пригласил Кечинова в сборную России, но из-за частых травм и конкуренции он провёл за неё всего 6 матчей, в которых забил 2 мяча.

Каким футболистом был Валерий Кечинов, можно понять по его голу «Аяксу». «Я успел глянуть влево, там открывались Илья Цымбаларь и Коля Писарев, но потом понял, что передача не пройдёт. А ван дер Сар начал “читать” меня. В этот момент я заметил, что он оставил ближний угол открытым. Оставалось только попасть туда», — вспоминал Кечинов.

Казалось бы, простой замах, но ван дер Сар «улетел». И подобных финтов в исполнении Кечинова было немало. В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошёл до полуфинала, где уступил мощному «Интеру» — будущему победителю турнира.

Травмы, игровой спад и уход из «Спартака»

После «Аякса» к Кечинову возобновился интерес в Европе: «Байер» давал за него красно-белым хорошие деньги. Но отпускать одного из ведущих игроков «Спартак» не хотел. Как выяснилось позже, это был последний шанс для Валерия попробовать силы в топ-чемпионате.



В сезоне-2000 Кечинов уже практически не играл. Больное колено давало о себе знать, однако сам Валерий считает, что проблема заключалась в другом. «В меня просто перестали верить. Летом 2000 года я отправился в Израиль, но руководство “Спартака” не договорилось о моём переходе. А когда приехал в Москву, мне запретили появляться на базе в Тарасовке. Без объяснения причин. Романцев говорил, что заинтересован во мне, а потом я перестал попадать в состав», — сетовал Кечинов в 2001 году в интервью «Советскому спорту».



«Кечинову не хватало объёма работы — здоровье не позволяло, — объяснял своё решение Романцев. — В современном футболе это необходимость. Как бы я его ни гонял, он никогда не выполнял больших объёмов. Плюс сказались травмы».

В январе 2001 года Кечинов пополнил «Сатурн». Вообще из «Спартака» тогда уходили многие футболисты, на которых строилась игра команды: Цымбаларь, Бузникин, Тихонов, Хлестов, Бушманов. «Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми, кто не давал результат, он расставался сразу», — констатировал Андрей Тихонов в автобиографии Романцева.

Команда Спартак

В 2004 году Кечинов попал в аварию, после которой завершил карьеру

Стартовал Валерий в «Сатурне» неплохо: в первых семи матчах забил пять мячей, из них два, что символично, в ворота «Спартака» (3:0). Всего же в сезоне-2001 Кечинов записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи. На второй год стал капитаном команды. При этом он продолжал, пусть и реже, но всё-таки забивать. Покинуть Раменское пришлось из-за конфликта с главным тренером.



После был «Шинник». В Ярославле Кечинов провёл два года, не добившись особых успехов. А летом 2004-го он вместе с бывшим спартаковцем и партнёром по «Шиннику» Александром Ширко попал в серьёзную аварию. «Ехали из Москвы в Ярославль, Саша был за рулём своего джипа, — рассказывал Кечинов в интервью еженедельнику “Футбол. Хоккей”. — И тут со встречки, откуда ни возьмись, вынырнул “Москвич”. Избежать столкновения было крайне тяжело, но Шира успел резко вывернуть руль, чтобы не удариться лоб в лоб. В итоге наша машина вылетела в кювет и там три раза перевернулась».

Валерий, в отличие от Ширко, не был пристёгнут. Повезло — отделался небольшими ранами и ушибами. Однако Кечинов после этого в «Шиннике» уже толком не играл: пока он восстанавливался и набирал форму, Олег Долматов, главный тренер команды, определился с основой. Места Кечинову в ней не нашлось.

По окончании сезона Валерий покинул «Шинник» и вернулся в Москву. Были предложения от других клубов, но не срослось. А в 2005 году Кечинов завершил карьеру — в возрасте 30 лет.

Чем сейчас занимается Валерий Кечинов

Закончив с футболом, Кечинов фактически пропал из виду. Первое время работал тренером — сначала в дубле «Спартака», а потом в «Томи». С 2008 года Валерий Викторович находится без тренерской работы и вне медийного пространства. Мы созвонились с ним и узнали, что нового в его жизни.



— Чем занимаетесь сейчас?

— Последнее время занимался футбольными школами. Был такой проект «Академия умного футбола», но из-за пандемии всё прикрыли пока. Сейчас готовим в Череповце открытие моей собственной школы — «Академии Валерия Кечинова». Будет большой спортивный объект: два поля, зал. Планируем открыться в апреле, если не возникнет новых ограничений.



— С кем из бывших одноклубников общаетесь?

— Да много с кем. Например, с Валерием Шмаровым постоянно на связи. Ещё с Рамизом Мамедовым, Егором Титовым, Александром Ширко, Александром Филимоновым.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CI27e3DD86N/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Валерий Кечинов (@kechinov74)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Сергей Чудин лишился всех спартаковских медалей после квартирной кражи. Вы свои трофеи в надёжном месте храните?

— На даче. Все медали, слава богу, на месте.

— Чудина, с его слов, не зовут на ветеранские мероприятия «Спартака». Про вас не забыли?

— Когда что-то есть, то зовут. Всегда перед Новым Годом собирались, в этот раз только не получилось. А почему его не зовут — не знаю. Он вроде где-то работает, детей тренирует.

— Вспомните, когда была сделана эта фотография?

— Как раз предновогодняя встреча ветеранов. Год уже не вспомню.



— На снимке вы рядом с Ильёй Цымбаларём. Какие остались о нём воспоминания?

— Самые добрые. Был гениальным футболистом, достойным и очень весёлым человеком. С ним никогда не бывало скучно. Конечно, не хватает его нам…



— С 2006-го по 2008 год Вы работали в дубле «Спартака». Кто из игроков выделялся в той команде?

— Много было хороших ребят: Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк, Фёдор Кудряшов. Это из тех, кто заиграл на высоком уровне. Владислав Рыжков тоже подавал большие надежды.



— Были предложения вернуться к тренерской деятельности на высоком уровне?

— Нет, хотя с удовольствием поработал бы.



— Когда последний раз играли сами?

— Стараюсь двигаться каждую среду и воскресенье.



— Колено не беспокоит?

— Беспокоит, конечно. После тренировки день-два отхожу.



— Ветераны «Спартака» всё также собираются по средам в Сокольниках?

— Да, в 6 вечера. Тут всё стабильно.



— Традиция ходить в баню после игр осталась?

— В баню пока не пускают из-за пандемии. Надеюсь, что скоро откроют.



— Дмитрию Хлестову недавно исполнилось 50 лет, а он до сих пор носится за любителей. Уникум?

— Наверное, такая у Димы специфика организма. Мы его называли Железным.

— В «Инстаграме» Хлестов часто выкладывает фотографии с пивом. Из бывших одноклубников он — самый заядлый любитель пенного?

— Все могут пивка выпить — после игры, тренировки. Ничего зазорного в этом нет. Это только кажется, что он так часто пьёт пиво. Дима меру знает — иначе живот уже вырос бы (смеётся).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CJBW7ehHK7Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CJBW7ehHK7Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CJBW7ehHK7Q/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Хлестов (@khlestov.dmitry)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— В 27 лет ваша карьера пошла наперекосяк из-за травм. Есть сожаления о том, как всё сложилось?

— Да нет, ни о чём не жалею. У каждого своя судьба. В целом я доволен карьерой. Конечно, понимаю, что всё могло быть лучше. Но как получилось — так получилось. Было много ярких моментов.



— Гол «Аяксу» — самый яркий?

— На самом деле много таких воспоминаний, но у меня перед глазами всегда золотой гол «Ротору» в 1997 году. Этот мяч, наверное, самый важный в моей карьере. Пусть он и не очень красивым получился.



— Были ли предложения из топ-чемпионатов Европы, кроме «Байера»?

— В 1996-м году испанский клуб вышел с предложением. Не буду называть, какой именно. Середняк чемпионата Испании, в общем. У нас тогда не было агентов, и все предложения поступали напрямую в клуб. Всё решал Олег Иваныч — он сказал, что я ещё нужен «Спартаку».



— Может, хотя бы намекнёте, что за клуб? Там играли российские футболисты?

— Да, Витя Онопко (в 1996—2002 годах Онопко выступал за «Овьедо». — Прим. «Чемпионата»).



— Жалеете, что не попробовали свои силы за рубежом?

— Наверное, это единственное, о чём я жалею. Мне очень хотелось поиграть именно в Испании — их чемпионат, с упором на технику, думаю, мне подошёл бы.



— Кстати, о технике. Вы ведь были мастером дриблинга. А кого считаете лучшим «технарём» в РПЛ?

— Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он почему-то перестал это делать. Не знаю, в чём дело. Может, ещё покажет себя. Кварацхелия хорош — очень способный, талантливый, яркий футболист. Жаль, что не россиянин.



— Как вам нынешний «Спартак»?

— Команда в целом показывает хороший футбол. Долгое время играли на приличном уровне, по праву идут в лидерах. Немного смазали концовку, когда проиграли «Сочи» и «Зениту».



— Александр Кокорин покинул клуб, а Квинси Промес, наоборот, может вернуться. Что думаете по этому поводу?

— Считаю, что Кокорин — не потеря для «Спартака». Он так и не прижился в команде, не стал её лидером. Может, в «Фиорентине» заиграет. А по поводу Промеса: если он вернётся тем самым Промесом, которым мы его все знаем и помним, то это будет усиление.

— «Спартак» — претендент на чемпионство?

— Пока время есть, 11 туров осталось до конца чемпионата. Надеюсь, поборемся за золото.