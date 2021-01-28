«У Валерки была уникальная техника». Куда пропал любимец болельщиков «Спартака» Кечинов
Как забыть тот самый гол «Аяксу»?
Как забыть тот самый гол «Аяксу»?
Валерий Кечинов в 1990-х был любимцем спартаковской публики. Юркий, техничный футболист, который действовал на поле нестандартно, просто не мог не влюбить в себя болельщиков. А его гол в ворота «Аякса» вспоминают до сих пор. Однако, в отличие от многих спартаковцев тех лет, по окончании карьеры Кечинов пропал из виду. Рассказываем, каким футболистом он был и чем занимается сейчас.
Футбольный путь Кечинов начинал в Узбекистане. Виктор Петрович, отец Валерия, также был связан с футболом — в 1960-х выступал за «Пахтакор», позже был тренером и судьёй всесоюзной категории. Под его руководством
Кечинов на том турнире забил четыре мяча. А уже через год он настрелял 30 голов за «Пахтакор» в первом чемпионате Узбекистана после распада СССР. Есть на счету Валерия даже матчи за эту сборную. «Тогда я ещё смутно представлял свое будущее, не задумывался над перспективой играть лишь в Азии. Просто был горд, что представляю свою национальную команду», — говорил Кечинов. К счастью для него, те матчи были неофициальными и в зачёт ФИФА не пошли.
Интерес к юному форварду проявляли как российские, так и европейские клубы. Победителем в борьбе за Кечинова вышел «Спартак». Правда, для этого москвичам пришлось серьёзно постараться.
«Интересная история получилась с Кечиновым, — вспоминал Александр Тарханов, в ту пору помогавший Олегу Романцеву в “Спартаке”. — Мы уже рассчитывали, что заберём его, но нас едва не опередили. Я был в Красноярске, и тут мне звонят знакомые из “Пахтакора”. Говорят: “К нам прилетел агент, поляк Влодзимеж Любаньский. Хочет забрать Валерку в льежский “Стандард””. Я моментально вылетел в Ташкент, и сразу к родителям Кечинова. С ними быстро всё обговорил: организовал билеты до Москвы, помог собрать вещи, посадил в поезд. Там их уже ждала квартира. А Валерку забрал с собой в самолёт. Любаньского этого потом увидел в аэропорту, в шутку сказал ему: “Ну и зачем ты сюда прилетал? Ты только появился — мне сразу всё рассказали”».
Дебют Кечинова в «Спартаке» пришлось отложить на три месяца. «Пахтакор» посчитал, что Валерий незаконно покинул родной клуб, и отказался высылать в Москву трансферный лист. Дело дошло до ФИФА, и спор решился в пользу
Едва оказавшись в «Спартаке», Кечинов получил серьёзную травму. Случилось это в товарищеской встрече с киевским «Динамо». «Олег Лужный выполнил свой коронный “подкат”, прыгнув двумя ногами мне в колено. В итоге — надрыв боковых связок. Тот, кто получал его, знает, что это такое. Боли в колене не проходили очень долго. Только начинал тренироваться, нога снова опухала», — вспоминал Валерий.
По словам Кечинова, так он промучился около года. Были и другие травмы, мешавшие набрать форму и регулярно играть. Лишь к началу сезона-1995 он вернулся и стал показывать то, за что его взяли в «Спартак». «У Валерки, конечно, была уникальная техника и светлая голова, — сказал Олег Романцев в своей автобиографии “Вся правда обо мне и “Спартаке””. — Бывало, покажешь другому футболисту упражнение, так он сто раз его повторит, а всё равно будет неидеально. А Кечинов сделает сразу — и даже лучше, чем ты ожидаешь».
Каким футболистом был Валерий Кечинов, можно понять по его голу «Аяксу». «Я успел глянуть влево, там открывались Илья Цымбаларь и Коля Писарев, но потом понял, что передача не пройдёт. А ван дер Сар начал “читать” меня. В этот момент я заметил, что он оставил ближний угол открытым. Оставалось только попасть туда», — вспоминал Кечинов.
Казалось бы, простой замах, но ван дер Сар «улетел». И подобных финтов в исполнении Кечинова было немало. В том розыгрыше Кубка УЕФА «Спартак» дошёл до полуфинала, где уступил мощному «Интеру» — будущему победителю турнира.
После «Аякса» к Кечинову возобновился интерес в Европе: «Байер» давал за него
В сезоне-2000 Кечинов уже практически не играл. Больное колено давало о себе знать, однако сам Валерий считает, что проблема заключалась в другом. «В меня просто перестали верить. Летом 2000 года я отправился в Израиль, но руководство “Спартака” не договорилось о моём переходе. А когда приехал в Москву, мне запретили появляться на базе в Тарасовке. Без объяснения причин. Романцев говорил, что заинтересован во мне, а потом я перестал попадать в состав», — сетовал Кечинов в 2001 году в интервью «Советскому спорту».
«Кечинову не хватало объёма работы — здоровье не позволяло, — объяснял своё решение Романцев. — В современном футболе это необходимость. Как бы я его ни гонял, он никогда не выполнял больших объёмов. Плюс сказались травмы».
В январе 2001 года Кечинов пополнил «Сатурн». Вообще из «Спартака» тогда уходили многие футболисты, на которых строилась игра команды: Цымбаларь, Бузникин, Тихонов, Хлестов, Бушманов. «Таким в тот момент был стиль Олега Ивановича. С теми, кто не давал результат, он расставался сразу», — констатировал Андрей Тихонов в автобиографии Романцева.
Стартовал Валерий в «Сатурне» неплохо: в первых семи матчах забил пять мячей, из них два, что символично, в ворота «Спартака» (3:0). Всего же в сезоне-2001 Кечинов записал на свой счёт 9 голов и 2 результативные передачи. На второй год стал капитаном команды. При этом он продолжал, пусть и реже, но
После был «Шинник». В Ярославле Кечинов провёл два года, не добившись особых успехов. А летом 2004-го он вместе с бывшим спартаковцем и партнёром по «Шиннику» Александром Ширко попал в серьёзную аварию. «Ехали из Москвы в Ярославль, Саша был за рулём своего джипа, — рассказывал Кечинов в интервью еженедельнику “Футбол. Хоккей”. — И тут со встречки, откуда ни возьмись, вынырнул “Москвич”. Избежать столкновения было крайне тяжело, но Шира успел резко вывернуть руль, чтобы не удариться лоб в лоб. В итоге наша машина вылетела в кювет и там три раза перевернулась».
По окончании сезона Валерий покинул «Шинник» и вернулся в Москву. Были предложения от других клубов, но не срослось. А в 2005 году Кечинов завершил карьеру — в возрасте 30 лет.
Закончив с футболом, Кечинов фактически пропал из виду. Первое время работал тренером — сначала в дубле «Спартака», а потом в «Томи». С 2008 года Валерий Викторович находится без тренерской работы и вне медийного пространства. Мы созвонились с ним и узнали, что нового в его жизни.
— Чем занимаетесь сейчас?
— Последнее время занимался футбольными школами. Был такой проект «Академия умного футбола», но
— С кем из бывших одноклубников общаетесь?
— Да много с кем. Например, с Валерием Шмаровым постоянно на связи. Ещё с Рамизом Мамедовым, Егором Титовым, Александром Ширко, Александром Филимоновым.
— Сергей Чудин лишился всех спартаковских медалей после квартирной кражи. Вы свои трофеи в надёжном месте храните?
— На даче. Все медали, слава богу, на месте.
— Чудина, с его слов, не зовут на ветеранские мероприятия «Спартака». Про вас не забыли?
— Когда
— Вспомните, когда была сделана эта фотография?
— Как раз предновогодняя встреча ветеранов. Год уже не вспомню.
— На снимке вы рядом с Ильёй Цымбаларём. Какие остались о нём воспоминания?
— Самые добрые. Был гениальным футболистом, достойным и очень весёлым человеком. С ним никогда не бывало скучно. Конечно, не хватает его нам…
— С 2006-го по 2008 год Вы работали в дубле «Спартака». Кто из игроков выделялся в той команде?
— Много было хороших ребят: Артём Дзюба, Сергей Паршивлюк, Фёдор Кудряшов. Это из тех, кто заиграл на высоком уровне. Владислав Рыжков тоже подавал большие надежды.
— Были предложения вернуться к тренерской деятельности на высоком уровне?
— Нет, хотя с удовольствием поработал бы.
— Когда последний раз играли сами?
— Стараюсь двигаться каждую среду и воскресенье.
— Колено не беспокоит?
— Беспокоит, конечно. После тренировки
— Ветераны «Спартака» всё также собираются по средам в Сокольниках?
— Да, в 6 вечера. Тут всё стабильно.
— Традиция ходить в баню после игр осталась?
— В баню пока не пускают
— Дмитрию Хлестову недавно исполнилось 50 лет, а он до сих пор носится за любителей. Уникум?
— Наверное, такая у Димы специфика организма. Мы его называли Железным.
— В «Инстаграме» Хлестов часто выкладывает фотографии с пивом. Из бывших одноклубников он — самый заядлый любитель пенного?
— Все могут пивка выпить — после игры, тренировки. Ничего зазорного в этом нет. Это только кажется, что он так часто пьёт пиво. Дима меру знает — иначе живот уже вырос бы (смеётся).
— В 27 лет ваша карьера пошла наперекосяк
— Да нет, ни о чём не жалею. У каждого своя судьба. В целом я доволен карьерой. Конечно, понимаю, что всё могло быть лучше. Но как получилось — так получилось. Было много ярких моментов.
— Гол «Аяксу» — самый яркий?
— На самом деле много таких воспоминаний, но у меня перед глазами всегда золотой гол «Ротору» в 1997 году. Этот мяч, наверное, самый важный в моей карьере. Пусть он и не очень красивым получился.
— Были ли предложения из
— В 1996-м году испанский клуб вышел с предложением. Не буду называть, какой именно. Середняк чемпионата Испании, в общем. У нас тогда не было агентов, и все предложения поступали напрямую в клуб. Всё решал Олег Иваныч — он сказал, что я ещё нужен «Спартаку».
— Может, хотя бы намекнёте, что за клуб? Там играли российские футболисты?
— Да, Витя Онопко (в 1996—2002 годах Онопко выступал за «Овьедо». — Прим. «Чемпионата»).
— Жалеете, что не попробовали свои силы за рубежом?
— Наверное, это единственное, о чём я жалею. Мне очень хотелось поиграть именно в Испании — их чемпионат, с упором на технику, думаю, мне подошёл бы.
— Кстати, о технике. Вы ведь были мастером дриблинга. А кого считаете лучшим «технарём» в РПЛ?
— Нравилось, как играл Зелимхан Бакаев. Были задатки, но сейчас он
— Как вам нынешний «Спартак»?
— Команда в целом показывает хороший футбол. Долгое время играли на приличном уровне, по праву идут в лидерах. Немного смазали концовку, когда проиграли «Сочи» и «Зениту».
— Александр Кокорин покинул клуб, а Квинси Промес, наоборот, может вернуться. Что думаете по этому поводу?
— Считаю, что Кокорин — не потеря для «Спартака». Он так и не прижился в команде, не стал её лидером. Может, в «Фиорентине» заиграет. А по поводу Промеса: если он вернётся тем самым Промесом, которым мы его все знаем и помним, то это будет усиление.
— «Спартак» — претендент на чемпионство?
— Пока время есть, 11 туров осталось до конца чемпионата. Надеюсь, поборемся за золото.
Николай Егорычев