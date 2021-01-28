Фанаты «Зенита» устроили перформанс в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Фанаты «Зенита» совместно с ветеранами команды устроили перформанс в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.
Фанаты «Зенита» совместно с ветеранами команды устроили перформанс в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.
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Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы.
Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года.