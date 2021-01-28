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12:10 (мск), источник: Sport24

Фанаты «Зенита» устроили перформанс в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Фанаты «Зенита» совместно с ветеранами команды устроили перформанс в честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

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Источник: Sport24

Как сообщает пресс-служба, 27 января сине-бело-голубые возложили цветы к мемориалу у Малой спортивной арены «Петровский». Затем на берегу Петровского острова, где был совершен холостой выстрел из зенитного орудия.

Во время загрузки произошла ошибка.

Памятные мероприятия завершились запуском сигнальных ракет и яркой световой инсталляцией над акваторией Невы.

Ленинград был полностью освобожден от блокады 27 января 1944 года.

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