Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
27.01
Челси
Вулверхэмптон Уондерерс
00
Футбол. Зарубежный
27.01
Брайтон & Хоув
Фулхэм
00
Футбол. Зарубежный
27.01
Лорьян
Дижон
32
Футбол. Зарубежный
27.01
Манчестер Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
27.01
Эвертон
Лестер
11
Все события
Фоторепортажи
17Загитова и Медведева в одном кадре
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
12:13 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб РПЛ принял решение по трансферу футболиста сборной Казахстана

Он сыграл в двух контрольных матчах.

Наверх
Источник: Reuters

Футболист сборной Казахстана Максим Федин не подошел екатеринбургскому «Уралу», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

24-летний хавбек находился на просмотре в российском клубе в Дубае (ОАЭ). Федин принял участие в двух контрольных матчах. Однако руководство и тренерский штаб «Урала» решили не подписывать контракт с казахстанским вингером и он уже покинул расположение екатеринбуржцев.

Добавим, что на просмотре в «Урале» находится еще один футболист сборной Казахстана — Абат Аймбетов. Его трансфер считается наиболее вероятным.

Аймбетов в минувшем сезоне КПЛ сыграл за «Кайрат» 20 матчей, забил десять голов и отдал одну голевую передачу. Вместе с алматинским клубом он стал чемпионом Казахстана.

Федин минувший сезон на правах аренды провел в «Кайсаре», за который сыграл 15 матчей и забил гол. Права на футболиста принадлежали «Тоболу», однако контракт с костанайцами подошел к концу и теперь игрок является свободным агентом.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
В ожидании ЧМ. Насколько важен командный ЧР по фигурному катанию
Гэтжи дал дерзкое интервью. Назвал Конора и Хукера дерьмом
Зимняя трансферная кампания в Европе будет рекордно тихой
Кокорин и еще 6 игроков, быстро покинувших «Спартак»
«Мы играли командой». История первого российского хет-трика в ЛЧ
Дебют Тухеля в АПЛ: «Челси» много пасовал, но так и не забил
Fedor Team покоряет Bellator. Сколько поясов добудут россияне?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь