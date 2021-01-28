Клуб РПЛ принял решение по трансферу футболиста сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Максим Федин не подошел екатеринбургскому «Уралу», сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на инсайдера Айдына Кожахмета.

24-летний хавбек находился на просмотре в российском клубе в Дубае (ОАЭ). Федин принял участие в двух контрольных матчах. Однако руководство и тренерский штаб «Урала» решили не подписывать контракт с казахстанским вингером и он уже покинул расположение екатеринбуржцев.

Добавим, что на просмотре в «Урале» находится еще один футболист сборной Казахстана — Абат Аймбетов. Его трансфер считается наиболее вероятным.



Аймбетов в минувшем сезоне КПЛ сыграл за «Кайрат» 20 матчей, забил десять голов и отдал одну голевую передачу. Вместе с алматинским клубом он стал чемпионом Казахстана.

