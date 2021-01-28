Кокорин и еще шесть заметных игроков, которые задержались в «Спартаке» всего на полгода
Для них «Спартак» стал не мечтой, а транзитной остановкой.
Для них «Спартак» стал не мечтой, а транзитной остановкой.
Играть в «Спартаке» — мечта многих футболистов из России и бывшего СССР. Это клуб с богатой историей, претендующий на статус наиболее популярного в стране. Как говорят, «народная команда». Тем не менее для целой группы игроков «Спартак» оказался не самой важной точкой на карте спортивной карьеры, а обычной транзитной остановкой. Некоторые мастера, которые, казалось бы, были способны принести
После развала СССР «Спартак» искал возможность усилиться игроками из команд развалившегося союзного чемпионата. Одним из новичков в 1992 году стал бомбардир «Нефтчи». Оказалось, что в лице 23-летнего Касумова
Бесчастных заиграл за «Спартак» с первых туров, забивал. Мне приходилось ждать своего шанса. Потом в перерыве между кругами позвонил Газзаев и позвал в «Динамо». Валерий Георгиевич мне так и сказал: «Переходи к нам, всё равно ты в “Спартаке” не играешь». Романцев не хотел меня отпускать, сказал, что рассчитывает на меня. Но я уже настроился на переход. Тогда Олег Иванович признал: «Раз так много думаешь о “Динамо”, мыслями ты будешь всё время там».
Из «Динамо» Вели уехал в Испанию и потом в течение девяти лет выступал за границей.
В те же сроки в «Спартаке» появился грузинский защитник — будущий участник Евро-1992 в составе сборной СНГ. Однако и этот 23-летний новичок быстро сменил
«После чемпионата Европы я сам не свой был — эйфория, — признавался Цхададзе. — С Олегом Ивановичем напряжёнка пошла. Он меня на игру с “Торпедо” не поставил, я разозлился… И прямо на той игре подошли люди из “Динамо”: “Валерий Георгиевич приглашает…” В “Спартаке” и подумать никто не мог, что так поступлю — неправильно. Главного тренера не предупредил, забрал вещи да уехал. Так нельзя».
Кроме того, Цхададзе рассказывал, что в «Спартаке» он жил с женой и детьми на базе в Тарасовке, тогда как в «Динамо» ему сразу же дали хорошую квартиру. От Газзаева защитник тоже уезжал в Европу — поиграл за «Айнтрахт» и «Манчестер Сити».
Появление в июле 1997 года в «Спартаке» бывшего нападающего сборной СССР, серебряного призёра Евро-1988 стало большим сюрпризом. Лучшие годы 33-летнего Дмитриева были позади. Однако Романцев надеялся на опыт двукратного чемпиона союза в составе «Зенита» и ЦСКА. Сергей сыграл девять матчей и забил два гола. Он отличился в том числе в «легендарном» матче с «Кошице» в Лиге чемпионов.
«Взяли меня, чтоб засветить в Лиге чемпионов да продать, — говорил Дмитриев. — Но вместо лиги случился “Кошице”. И Романцев начал строить новую команду. Ни Лутовинов, ни я больше не играли.
В январе 1998-го нападающий ушёл в
Украинский защитник не сделал такой карьеры, как остальные игроки, о которых рассказывается в этом материале, но его нельзя не вспомнить. Спич Романцева, посвящённый Грановскому, на
«Что касается Грановского, то он мне нравится чем: объём. А в Лиге чемпионов бывают матчи… Вот справа бегает у “Реала” Роберто Карлос. А Грановский его перебегает, вот и всё. Могу перекрыть Роберто Карлоса Грановским. И, кстати, это находка. Я считаю, что Грановский перебегает Роберто Карлоса, и тот никогда не появится в нашей зоне. То есть смотрю далеко. Пытаюсь смотреть», — рассуждал Романцев.
Однако 24-летний Грановский так и не дождался противостояния с Роберто Карлосом в Лиге чемпионов в составе «Спартака». Александр сыграл всего восемь матчей за
У Сычёва был фантастический взлёт карьеры. В январе 2002-го «Спартак» взял у тамбовских одноклубников никому не известного 18-летнего игрока. Вскоре о нападающем говорила вся страна. Дмитрий забил 10 голов в 19 матчах за
«С Олегом Иванычем вообще вопросов не было. Были проблемы с Червиченко. Ну, когда тебе говорят: “Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем”. В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев — у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена».
Кстати, теперь уже Червиченко обвинил своего бывшего игрока во лжи и пообещал подать в суд. А в 2002-м КДК РФС влепил Сычёву дисквалификацию на четыре месяца за самовольный разрыв контракта. Потом Дмитрия продали в «Марсель».
В подписании «Спартаком» русского финна в августе 2018-го был заложен определённый риск, так как до этого
Во-первых,я мало сыграл, очень нехорошо сыграл, ещё и травму получил. Думаю, времени просто не хватило. Там так получилось всё, сразу и смена тренера. В тяжелый момент попал, как раз когда не всё хорошо было. Сейчас, конечно, легко сказать: «Да, ошибка». Если бы не «Спартак», я бы сейчас в «Ростове» не играл. Всё происходит для чего-то.
В «Ростове» мы действительно увидели настоящего Ерёменко. Русский финн снова стал одним из лучших игроков РПЛ.
Подписание Кокорина — та самая перчатка, которую «Спартак» бросил «Зениту» летом 2020-го. Сергей Семак не добился того, чтобы 29-летний игрок остался в команде, а вот Доменико Тедеско получил индивидуально сильнейшего российского нападающего. По игре Александра в «Сочи» казалось, что он вернулся на высокий уровень, несмотря на травму и тюремное заключение. Однако в «Спартаке» Кокорин запомнился в основном повреждениями. За 10 матчей забил лишь два гола с пенальти. В январе клуб и форвард расстались.
Впрочем, Кокорин тепло попрощался с болельщиками «Спартака» в «инстаграме» клуба:
«В первую очередь хочу сказать спасибо за то, что тепло приняли в команде, несмотря на то, что я играл все время в других
«Сделать красиво» в «Спартаке» у Кокорина не получилось. Теперь Александр будет пытаться это сделать в «Фиорентине».
Анатолий Романов