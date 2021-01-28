Максименко попал в сферу интересов «Вест Хэма»

По информации источника, «молотобойцы» находятся в поиске перспективного вратаря, готового бороться за место в стартовом составе. Сейчас в составе лондонской команды находятся три возрастных вратаря: Лукаш Фабяньски (35 лет), Даррен Рэндолф (33) и Дэвид Мартин (35). Отмечается, что приоритетом для «Вест Хэма» являются футболисты из чемпионата Италии, но клуб обращает внимание и на рынок Восточной Европы.