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15:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агент рассказал о ситуации Зайнутдинова в ЦСКА

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, в беседе с «СЭ» рассказал о ситуации своего клиента.

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Источник: РИА "Новости"

— Бактиер чувствует себя в ЦСКА в своей тарелке. Пока он адаптируется, и все проходит у него хорошо, — сказал Новиков «СЭ». — Тренер доверяет ему, Бактиер играет. Все идет шаг за шагом.

Пока никаких предложений по нему не поступает. Думаю, все понимают, что цена будет высокой. У Бактиера 5-летний контракт, сомневаюсь, что ЦСКА захочет его продавать, он пока сам даже не думает о возможном переходе.

22-летний футболист выступает в ЦСКА с августа 2020 года. В текущем сезоне казахстанец провел 18 матчей в РПЛ, забил один гол и сделал одну результативную передачу (Сергей Федоров).

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