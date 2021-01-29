Агент рассказал о ситуации Зайнутдинова в ЦСКА

— Бактиер чувствует себя в ЦСКА в своей тарелке. Пока он адаптируется, и все проходит у него хорошо, — сказал Новиков «СЭ». — Тренер доверяет ему, Бактиер играет. Все идет шаг за шагом.

Пока никаких предложений по нему не поступает. Думаю, все понимают, что цена будет высокой. У Бактиера 5-летний контракт, сомневаюсь, что ЦСКА захочет его продавать, он пока сам даже не думает о возможном переходе.