Избитый Широковым судья отказался платить адвокатам

Островский заявил, что не будет участвовать в подаче апелляционной жалобы, так как Данченков не хочет выполнять пожелания адвокатов. Он отметил, что судья не заплатил за проделанную юристами работу, а также отказался от денег, предложенных главой судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Виктором Кашшаи.

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Островский назвал решение Данченкова неразумным. «Никто не говорит ему — пойди продай почку и заплати, но если тебе предлагают в профессиональном объединении… Остался осадочек? Об этом лучше умолчу», — подытожил он.

25 декабря мировой суд в московских Сокольниках вынес приговор Широкову за избиение Данченкова. Спортсмен был приговорен к обязательным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей. Тогда Данченков признался, что расстроен решением суда, и подчеркнул, что так и не принял извинения Широкова.