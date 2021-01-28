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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Орлов рассказал о возможном уходе Азмуна из «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов поделился информацией о возможном уходе из «Зенита» нападающего Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"

«Переговоры уже ведут его представители. Подыскивают ему клуб. Думаю, что летом он уйдет. И это будет вполне нормально. Он уже столько поиграл в России, ему хочется расти, и он этого не скрывает. Все относятся к этому с пониманием. Сколько титулов он помог выиграть “Зениту”, все заслужено. Жалко, что травму получил в матче с “Уралом”. Не знаем, какая степень травмированности. Он очень полезен для “Зенита”. Если будет уходить, проводим его аплодисментами», — сказал Орлов в эфире «Эха Москвы в Петербурге».

В интервью «СЭ» Азмун не исключил, что может перейти в другой клуб.

В текущем сезоне 26-летний Азмун провел 20 матчей за «Зенит», забил 11 голов и сделал две результативные передачи. Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» интересуется иранским футболистом.

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