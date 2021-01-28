Полузащитник Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Ранее, 28 января, Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport, сообщил, что Данило в течение нескольких часов перейдет в ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.