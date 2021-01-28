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28 января, источник: Спорт-Экспресс

Полузащитник Данило успешно прошел медосмотр для ЦСКА

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Ниццы» Данило Барбоза успешно прошел медосмотр для ЦСКА. В ближайшее время 24-летний бразилец может присоединиться к московской команде.

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Источник: AFP 2020

Ранее, 28 января, Top Mercato, со ссылкой на RMC Sport, сообщил, что Данило в течение нескольких часов перейдет в ЦСКА.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 5 матчах за «Ниццу» и не отметился результативными действиями. Transfermark.de оценивает Данило в 6,5 миллиона евро.

Полузащитник перешел в «Ниццу» в 2018 году из «Браги» за 10 миллионов евро.

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