Караваев: Без Дзюбы не скучаем, хоть и шутки у него специфичные

«Без Дзюбы на сборе не скучно. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Лунёвым подтянутся, как обычно будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.