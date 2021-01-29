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13:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Караваев: Без Дзюбы не скучаем, хоть и шутки у него специфичные

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев высказался об одноклубнике нападающем Артёме Дзюбе.

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«Без Дзюбы на сборе не скучно. У него, конечно, специфичные шутки, но справляемся. Тем более после отпуска все друг по другу соскучились! Вот как футболиста его не хватает. Надеемся, что ко второму сбору они с Лунёвым подтянутся, как обычно будут шутить. Насколько я понимаю, оба в порядке. Артём писал, что чувствует себя хорошо», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв присоединятся к команде позднее из-за положительных тестов на коронавирус. Сбор завершился 27 января, а уже 31 января начнётся второй сбор, который пройдёт до 12 февраля.

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