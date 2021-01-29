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14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Сорвался трансфер нападающего сборной Казахстана в клуб РПЛ. Известны подробности

В прошлом году он выступал за «Кайрат».

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Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов не перейдет в российский клуб «Урал», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Урал

Стороны так и не пришли к официальному соглашению, несмотря на то, что игрок неплохо проявил себя на сборах в составе «Урала».

Более того, источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что изначально Аймбетов отправлялся в ОАЭ с намерением подписать контракт, но после прибытия в расположение клуба игрока попросили пройти просмотр. Аймбетов принял участие в двух товарищеских матчах за «Урал», в матче с арабской «Ливой» он оформил гол+ассист, а с «Зенитом» отыграл 40 минут. Ранее «Урал» также отказался от услуг полузащитника сборной Казахстана Максима Федина.

Напомним, что в прошлом сезоне Аймбетов помог «Кайрату» стать чемпионом страны. В 20 матчах КПЛ форвард забил десять мячей.

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