Сорвался трансфер нападающего сборной Казахстана в клуб РПЛ. Известны подробности

Стороны так и не пришли к официальному соглашению, несмотря на то, что игрок неплохо проявил себя на сборах в составе «Урала».

Более того, источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что изначально Аймбетов отправлялся в ОАЭ с намерением подписать контракт, но после прибытия в расположение клуба игрока попросили пройти просмотр. Аймбетов принял участие в двух товарищеских матчах за «Урал», в матче с арабской «Ливой» он оформил гол+ассист, а с «Зенитом» отыграл 40 минут. Ранее «Урал» также отказался от услуг полузащитника сборной Казахстана Максима Федина.