Футболисты сборной Казахстана из российского клуба сыграют против «Актобе»

«Ротор» проведет второй учебно-тренировочный сбор в Турции. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Подопечные Александра Хацкевича пробудут в Белеке с 30 января по 11 февраля и проведут четыре контрольных матча. Первая игра запланирована на 2 февраля, соперником выступит казахстанский «Актобе». Также «сине-голубые» встретятся с болгарской «Славией» (5 февраля), черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля).

Ранее Хацкевич сообщил, что на второй УТС прибудет защитник «Астаны», но при этом не уточнил имя футболиста. Хотя ранее в российскую команду отправляли Юрия Логвиненко. В межсезонье в «Ротор» перешли представили сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и белорусский полузащитник Иван Маевский, отыгравшие последние сезоны за «Астану».