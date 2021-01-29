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16:53 (мск), источник: Vesti.kz

Футболисты сборной Казахстана из российского клуба сыграют против «Актобе»

К команде должен присоединиться еще один игрок из КПЛ.

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«Ротор» проведет второй учебно-тренировочный сбор в Турции. Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

Подопечные Александра Хацкевича пробудут в Белеке с 30 января по 11 февраля и проведут четыре контрольных матча. Первая игра запланирована на 2 февраля, соперником выступит казахстанский «Актобе». Также «сине-голубые» встретятся с болгарской «Славией» (5 февраля), черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля).

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Ранее Хацкевич сообщил, что на второй УТС прибудет защитник «Астаны», но при этом не уточнил имя футболиста. Хотя ранее в российскую команду отправляли Юрия Логвиненко. В межсезонье в «Ротор» перешли представили сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и белорусский полузащитник Иван Маевский, отыгравшие последние сезоны за «Астану».

Напомним, что «Актобе» по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ. Зимой «красно-белых» возглавил белорусский тренер Алексей Бага.

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