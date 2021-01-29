Футболисты сборной Казахстана из российского клуба сыграют против «Актобе»
К команде должен присоединиться еще один игрок из КПЛ.
К команде должен присоединиться еще один игрок из КПЛ.
«Ротор» проведет второй
Подопечные Александра Хацкевича пробудут в Белеке с 30 января по 11 февраля и проведут четыре контрольных матча. Первая игра запланирована на 2 февраля, соперником выступит казахстанский «Актобе». Также «сине-голубые» встретятся с болгарской «Славией» (5 февраля), черногорской «Будучностью» (6 февраля) и ташкентским «Локомотивом» (10 февраля).
Ранее Хацкевич сообщил, что на второй УТС прибудет защитник «Астаны», но при этом не уточнил имя футболиста. Хотя ранее в российскую команду отправляли Юрия Логвиненко. В межсезонье в «Ротор» перешли представили сборной Казахстана Дмитрий Шомко, Алексей Щеткин и белорусский полузащитник Иван Маевский, отыгравшие последние сезоны за «Астану».
Напомним, что «Актобе» по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ. Зимой «красно-белых» возглавил белорусский тренер Алексей Бага.