«Расстроен. Стремился играть в главной команде»: Леон Мусаев — об уходе из «Зенита»
Полузащитник Леон Мусаев прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Рубин».
Полузащитник Леон Мусаев прокомментировал свой переход из «Зенита» в «Рубин».
— Конечно же, я немного расстроен, — приводит
Хотел бы поблагодарить руководство «Зенита», весь тренерский штаб, всех, кто помогал мне тут. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб «Зенита-2», «Зенита-м». И огромное спасибо Академии футбольного клуба «Зенит» за то, что она мне дала возможность играть здесь.
— Общались ли уже со Слуцким? Что он говорил?
— Немножко общались. Он поздравил меня с днем рождения — ничего особого пока что. Думаю, на сборах поговорим более плотно по позиции и все такое.
Мусаев — воспитанник «Зенита». На его счету 21 матч в составе основной команды без результативных действий. 22-летний россиянин подписал контракт с «Рубином» на 5 лет.