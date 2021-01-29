Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично. Для меня он не авторитет

Отвечая на вопрос о том, чему его научил Карпин, Черданцев сказал: «Ничему. У нас отношения не сложились. С первого дня, да. В профессии комментатора Карпин для меня не авторитет. Его приглашение на руководящую должность — на мой взгляд, ошибка. Неудивительно, что продержался он на канале недолго».

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«У нас он начал с того, что сразу решил всех построить, — продолжил Георгий. — Только не учел, что у меня, например, за плечами филфак и два курса экономического факультета МГИМО. А Саша Шмурнов окончил авиационный институт, специальность — конструктор космических аппаратов. Нельзя к конструктору космических аппаратов и дипломированному филологу относиться как к футболисту своей команды! Здесь все другое — в том числе с точки зрения интеллектуального взаимодействия. Спортсмены привыкли, что ими управляют. В команде — тренер, дома — жена. А мы люди более самостоятельные. В то же время творческие, с тонкой душевной организацией. Вот почему у нас и не сложилось. Да, для молодых ребят Карпин был авторитетом, слушали его с раскрытым ртом. Но я из этого сотрудничества ничего не вынес».