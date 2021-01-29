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18:06 (мск), источник: Sport24

Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично. Для меня он не авторитет

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал интервью, в котором поделился впечатлениями от работы Валерия Карпина на «Матч ТВ». Карпин, который в настоящее время является главным тренером «Ростова», занимал на спортивном телеканале должность главного редактора футбольных трансляций.

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Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о том, чему его научил Карпин, Черданцев сказал: «Ничему. У нас отношения не сложились. С первого дня, да. В профессии комментатора Карпин для меня не авторитет. Его приглашение на руководящую должность — на мой взгляд, ошибка. Неудивительно, что продержался он на канале недолго».

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«У нас он начал с того, что сразу решил всех построить, — продолжил Георгий. — Только не учел, что у меня, например, за плечами филфак и два курса экономического факультета МГИМО. А Саша Шмурнов окончил авиационный институт, специальность — конструктор космических аппаратов. Нельзя к конструктору космических аппаратов и дипломированному филологу относиться как к футболисту своей команды! Здесь все другое — в том числе с точки зрения интеллектуального взаимодействия. Спортсмены привыкли, что ими управляют. В команде — тренер, дома — жена. А мы люди более самостоятельные. В то же время творческие, с тонкой душевной организацией. Вот почему у нас и не сложилось. Да, для молодых ребят Карпин был авторитетом, слушали его с раскрытым ртом. Но я из этого сотрудничества ничего не вынес».

Черданцев также вспомнил, как однажды прямо посреди собрания встал и ушел. «Я допустил ошибку в репортаже. Карпин начал ее разбирать при всей честной компании. Воскликнул: “Скажите, ну разве так можно?” Да я знаю, что нельзя! Но если в футбольной команде публичный разбор ошибок в порядке вещей, то у нас это не принято. К тому же ты еще до конца не погружен в специфику работы, сам ни разу не комментировал. И предъявляешь претензии?! Человека, который в этой профессии чего-то добился, отчитываешь как мальчишку?! Просто неприлично», — цитирует комментатора «СЭ».

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