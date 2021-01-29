Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Бордо
Футбол. Зарубежный
23:00
Вальядолид
Уэска
Футбол. Зарубежный
30.01
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
30.01
Эйбар
Севилья
Все события
Фоторепортажи
23Величайший шоумен. Как менялся имидж Макгрегора
23Лучшие спортивные кадры 2020 года
20:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Актобе» сыграл первый матч в году и забил два гола клубу РПЛ

Футбольный клуб «Актобе» провел первый товарищеский матч в этом году в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Соперником выступил представитель российской премьер-лиги — московское «Динамо». Встреча завершилась вничью 2:2.

Динамовцы дважды вели в счете, но «красно-белым» всякий раз удавалось отыгрываться. У россиян голами отметились Владислав Карапузов (27-я минута) и Константин Тюкавин (50-я). У казахстанцев отличились Максим Самородов (37-я) и Виталий Балашов (62-я).

Напомним, что «Актобе» по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ. Зимой «красно-белых» возглавил белорусский тренер Алексей Бага.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Российский биатлонист завоевал серебро в спринте на ЧЕ в Польше
Форвард ЦСКА перешел в итальянский клуб на правах аренды
Черданцев: Карпин на «Матч ТВ» повел себя просто неприлично
Йоханнес Клебо заявил, что ему приказали не обгонять Большунова
Российская лыжница сломала руку в результате падения на КМ
Леонид Федун высказался о возможной реформе РПЛ
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь