«Актобе» сыграл первый матч в году и забил два гола клубу РПЛ
Футбольный клуб «Актобе» провел первый товарищеский матч в этом году в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футбольный клуб «Актобе» провел первый товарищеский матч в этом году в рамках УТС в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником выступил представитель российской
Динамовцы дважды вели в счете, но «красно-белым» всякий раз удавалось отыгрываться. У россиян голами отметились Владислав Карапузов (27-я минута) и Константин Тюкавин (50-я). У казахстанцев отличились Максим Самородов (37-я) и Виталий Балашов (62-я).
Напомним, что «Актобе» по итогам минувшего сезона вернулся в КПЛ. Зимой «красно-белых» возглавил белорусский тренер Алексей Бага.