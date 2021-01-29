Форвард ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянской Серии А.
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч перешёл в «Беневенто» на правах аренды, сообщается на официальном сайте итальянской Серии А.
Накануне стало известно, что аргентинский футболист успешно прошёл медицинское обследование перед переходом. Ранее сообщалось, что Гайч будет арендован на шесть месяцев с возможностью продления на один год, если сыграет 50% матчей.
Гайч стал игроком московского ЦСКА летом 2020 года. Сумма трансфера аргентинского форварда составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне Гайч принял участие в 13 матчах Российской