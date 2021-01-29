Федун: Возможная реформа премьер-лиги должна учитывать изменения формата Лиги чемпионов

В середине января президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, что лига рассматривает изменение формата турнира, одним из вариантов является сокращение числа команд до 12. В настоящий момент в Тинькофф-РПЛ выступают 16 клубов.

Окончательное решение по реформе формата Лиги чемпионов должно приниматься с учетом мнений всех стран — членов УЕФА. Во главу угла должен ставиться спортивный принцип отбора участников еврокубка. Не должно быть дискриминации. Иначе богатые клубы станут еще богаче, а бедные — беднее" Леонид Федун

«В свою очередь изменения в самой РПЛ должны проходить с учетом внешней конъюнктуры и качественного выступления российских клубов в еврокубках», — добавил он.

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В пятницу испанское издание AS сообщило о том, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разработку нового формата главного европейского клубного турнира. Отмечалось, что организация готова предложить ведущим европейским клубам пересмотреть структуру главного еврокубкового турнира, а ее президент Александер Чеферин ведет переговоры с пятью представителями Ассоциации европейских клубов: испанским «Реалом», итальянским «Ювентусом», английским «Манчестер Юнайтед», французским «Пари Сен-Жермен» и турецким «Фенербахче». При этом в пресс-службе УЕФА ТАСС заявили о том, что «в настоящее время проводятся широкие консультации со всеми заинтересованными сторонами, и никакого решения по этой теме принято не было».