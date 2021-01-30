Семин высказался о словах бразильского агента, который рассказал о несостоявшемся переходе Диего Косты в «Динамо»

Агент рассказал в интервью, что Семин отказался брать Косту лишь потому, что игрок не успел надеть щитки перед выходом на замену.

«Все это было очень давно, не помню такого. Что касается слов агента, это его мнение», — цитирует Семина «Чемпионат».

После просмотра в «Динамо» Коста был приглашен скаутами «Браги». После двух сезонов в резервной команде лиссабонского клуба Коста перешел в «Атлетико». В последующие сезоны Коста отправлялся в аренду в испанские «Сельту» и «Альбасете», а летом 2009 года и вовсе покинул стан «матрасников», отправившись в «Реал Вальядолид». В следующее межсезонье Коста вернулся в Мадрид. В сезоне 2012/13 Коста отыграл в 44 матчах за мадридский клуб, отличившись 20 голами, 8 из которых приходились на турнир Кубка короля.

Летом 2012 года Коста вернулся в «Атлетико», после чего стал появляться в составе «матрасников» регулярно. Через 2 года форвард перешел в «Челси», а 26 сентября 2017 года «Атлетико» арендовал Диего Косту с обязательным выкупом. Лондонский клуб согласился отдать испанца до конца сезона с обязательным выкупом. 29 декабря 2020 года клуб и игрок расторгли контракт по желанию игрока.