В «Спартаке» опровергли информацию о дедлайне по трансферу Промеса
«Спартак» продолжает вести переговоры по переходу нападающего «Аякса» Квинси Промеса без временных ограничений, сообщил глава департамента
«Спартак» продолжает вести переговоры по переходу нападающего «Аякса» Квинси Промеса без временных ограничений, сообщил глава департамента
«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля» — цитирует Фетисова «РИА новости».
Утром 30-го января, журналист издания De Telegraaf сообщил, что «Спартак» приобретет 29-летнего форварда 31-го числа, потому что «Аяксу» нужно время на дальнейшие покупки. Трансферное окно в Нидерландах закрывается 1 февраля.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018. В составе москвичей 29-летний нападающий выиграл чемпионат России 2016/2017 и Суперкубок России 2017 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.