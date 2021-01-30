В «Спартаке» опровергли информацию о дедлайне по трансферу Промеса

«Переговоры как велись, так и ведутся. Сделка состоится тогда, когда стороны придут к соглашению. С нашей стороны жестких дедлайнов нет. Трансферное окно в России закрывается в конце февраля» — цитирует Фетисова «РИА новости».

Утром 30-го января, журналист издания De Telegraaf сообщил, что «Спартак» приобретет 29-летнего форварда 31-го числа, потому что «Аяксу» нужно время на дальнейшие покупки. Трансферное окно в Нидерландах закрывается 1 февраля.