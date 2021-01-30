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14:52 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Урунов получил травму на тренировке

ТАСС, 30 января. Узбекистанский игрок московского футбольного клуба «Спартак» Остон Урунов получил незначительную травму опорно-двигательного аппарата на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Урунов пропустит контрольный матч на сборах в Дубае против «Пахтакора», который пройдет в субботу. В настоящее время игрок проходит полное медицинское обследование, во время которого работает по индивидуальной программе.

«Спартак» после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

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