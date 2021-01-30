Футболист «Спартака» Урунов получил травму на тренировке
ТАСС, 30 января. Узбекистанский игрок московского футбольного клуба «Спартак» Остон Урунов получил незначительную травму
ТАСС, 30 января. Узбекистанский игрок московского футбольного клуба «Спартак» Остон Урунов получил незначительную травму
Урунов пропустит контрольный матч на сборах в Дубае против «Пахтакора», который пройдет в субботу. В настоящее время игрок проходит полное медицинское обследование, во время которого работает по индивидуальной программе.
«Спартак» после 19 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.