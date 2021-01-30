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16:24 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Тамбова» обратились в профсоюз в связи с долгами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Несколько игроков «Тамбова» обратились в Общероссийский профессиональный союз футболистов (ОПСФ) в связи с невыполнением клубом своих финансовых обязательств. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор профсоюза Александр Зотов.

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Источник: РИА "Новости"

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин на этой неделе сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование «Тамбову». По предварительной оценке, долги клуба по зарплате насчитывают более 150 млн рублей.

«К нам постоянно обращаются футболисты. Точной цифры всех обратившихся я не назову, но их больше десяти. У всех разные ситуации, работа идет по нескольким направлениям», — сказал Зотов.

По словам главы профсоюза, клуб не теряет надежды найти финансирование, что позволит команде сыграть в оставшихся матчах сезона. «Будет страшно, если в последний момент деньги найдутся, а большей части команды уже не будет. Работа по поиску финансирования продолжается. Потеря клуба посреди сезона для премьер-лиги будет катастрофой», — заметил он.

«Тамбов» ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей.

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