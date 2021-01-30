«Спартак» обыграл «Пахтакор» в первом матче 2021 года, победный гол забил Зобнин
«Спартак» одержал победу над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче в Дубае (ОАЭ).
«Спартак» одержал победу над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче в Дубае (ОАЭ).
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В составе узбекской команды гол забил нападающий Драган Черан с пенальти. У «Спартака» отличились полузащитник Алекс Крал и хавбек Роман Зобнин.
6 февраля команда Доменико Тедеско сыграет с солигорским «Шахтером». 7 февраля — «Спартак» проведет матч с «Ригой».