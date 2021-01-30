Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Милан
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эйбар
Севилья
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Леванте
Футбол. Зарубежный
19:00
Монпелье
Ланс
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Валенсия
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Беневенто
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Саутгемптон
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Спартак» обыграл «Пахтакор» в первом матче 2021 года, победный гол забил Зобнин

«Спартак» одержал победу над «Пахтакором» (2:1) в товарищеском матче в Дубае (ОАЭ).

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Для красно-белых эта игра стала первой в 2021 году.

В составе узбекской команды гол забил нападающий Драган Черан с пенальти. У «Спартака» отличились полузащитник Алекс Крал и хавбек Роман Зобнин.

6 февраля команда Доменико Тедеско сыграет с солигорским «Шахтером». 7 февраля — «Спартак» проведет матч с «Ригой».

 Опубликован список ограничений для сборной России по биатлону на ЧМ
Как Семенович выглядела в 16 лет, а Плющенко — в 14. Уникальные кадры с ЧР-1997
Российских саночников дисквалифицировали на ЧМ
Русские биатлонисты опозорились на ЧЕ. Россия без личных побед
Месси отомстит «Атлетику»: Топ-5 ставок дня
Семин и Бердыев попали в топ-40 лучших тренеров мира
«Болонья» — «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Севилья» в гостях у «Эйбара» и другие матчи в Испании (видео)
5 неожиданных видов спорта для занятий на улице
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь