«Ротор» подписал бывшего голкипера «Зенита» и защитника сборной Казахстана

Обухов начинал заниматься футболом в «Московской заставе» и «Смене». Перед стартом сезона-2012/2013 был заявлен за «Зенит». Через год дебютировал в молодёжном составе сине-бело-голубых и провёл два матча в Юношеской лиге УЕФА. В дальнейшем выступал преимущественно за «Зенит-2», с которым вышел в ФНЛ. Последние полтора года выступал в футбольном клубе «СКА-Хабаровск». Защищал цвета сборной России U17 и молодёжной сборной.

Логвиненко — воспитанник футбольного клуба «Актобе». В 2016 году перешёл в «Астану», в составе которой провёл 98 встреч и забил 11 голов. В Еврокубках на счету Логвиненко 66 матчей, в которых он забил четыре мяча. Юрий дебютировал в сборной Казахстана в 2008 году матчем со сборной России. За сборную провёл 51 матч и забил пять голов.