«Краснодар» отправился на второй сбор
«Краснодар» продолжает подготовку ко второй части сезона. После первых сборов в ОАЭ горожан ждет очередной этап подготовки. Как сообщает
«Краснодар» продолжает подготовку ко второй части сезона. После первых сборов в ОАЭ горожан ждет очередной этап подготовки. Как сообщает
Сегодня, 31 января, «Краснодар» вылетел в Марбелью. Работать в Испании горожане будут до 11 февраля.
Первый официальный матч в 2021 году «Краснодар» проведет 18 февраля против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы.