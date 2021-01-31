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13:20 (мск), источник: Sport24

«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по Кутепову

«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по защитнику Илье Кутепову. Об этом рассказал директор по связям с общественностью красно-белых Антон Фетисов.

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Источник: РИА "Новости"

«Предложение от “Газиантепа” по аренде Ильи Кутепова не поступало», — рассказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Ранее появилась информация, что «Газиантепспор» хочет арендовать Кутепова до конца сезона.

Контракт 27-летнего Кутепова со «Спартаком» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в 10 матчах во всех клубных турнирах.

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