«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по Кутепову
«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по защитнику Илье Кутепову. Об этом рассказал директор по связям с общественностью
«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по защитнику Илье Кутепову. Об этом рассказал директор по связям с общественностью
«Предложение от “Газиантепа” по аренде Ильи Кутепова не поступало», — рассказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.
Ранее появилась информация, что «Газиантепспор» хочет арендовать Кутепова до конца сезона.
Контракт 27-летнего Кутепова со «Спартаком» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в 10 матчах во всех клубных турнирах.