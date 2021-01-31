«Спартак» не получал предложение от «Газиантепспора» по Кутепову

«Предложение от “Газиантепа” по аренде Ильи Кутепова не поступало», — рассказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.

Контракт 27-летнего Кутепова со «Спартаком» действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие всего в 10 матчах во всех клубных турнирах.