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14:31 (мск), источник: ТАСС

Черчесов посетит сборы российских клубов в Турции

ТАСС, 31 января. Тренерский штаб сборной России по футболу посетит тренировочные сборы некоторых клубов Тинькофф — Российской премьер-лиги в Турции. Об этом в своем аккаунте в Instagram написал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

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Источник: РИА "Новости"

«Уже сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается», — написал Черчесов.

Сборная России стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года 24 марта гостевым матчем против сборной Мальты, 27 марта россияне сыграют дома со словенцами, 30 марта — в гостях со словакми.

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