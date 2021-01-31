Черчесов посетит сборы российских клубов в Турции

«Уже сегодня наш тренерский штаб вылетает в Турцию, где проводят сборы многие футбольные клубы. Подготовка к мартовским отборочным матчам ЧМ-2022 и Евро продолжается», — написал Черчесов.

Сборная России стартует в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года 24 марта гостевым матчем против сборной Мальты, 27 марта россияне сыграют дома со словенцами, 30 марта — в гостях со словакми.