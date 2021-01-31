Футболист Данченко перешел из «Рубина» в греческий АЕК

Данченко представлял казанцев с лета 2019 года, сезон-2020/21 он начал в аренде в «Уфе». За «Рубин» Данченко провел 20 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также он представлял украинские «Черноморец» и «Шахтер», российские «Мордовию» и «Анжи».