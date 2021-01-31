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14:47 (мск), источник: ТАСС

Футболист Данченко перешел из «Рубина» в греческий АЕК

ТАСС, 31 января. Украинский защитник Олег Данченко перешел из российского футбольного клуба «Рубин» в греческий АЕК. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

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Источник: РИА "Новости"

Детали трансфера 26-летнего игрока не уточняются.

Данченко представлял казанцев с лета 2019 года, сезон-2020/21 он начал в аренде в «Уфе». За «Рубин» Данченко провел 20 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также он представлял украинские «Черноморец» и «Шахтер», российские «Мордовию» и «Анжи».

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