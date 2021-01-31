Кучаев приступил к полноценным тренировкам в общей группе ЦСКА

«Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава. Операция проводилась в одной из немецких клиник. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле 19 раз во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.