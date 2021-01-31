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15:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Кучаев приступил к полноценным тренировкам в общей группе ЦСКА

Полузащитник Константин Кучаев, вернувшийся в общую группу ЦСКА после травмы, но работавший с ограничениями, приступил к полноценной работе.

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Источник: РИА "Новости"

«Кучай полноценно работает в общей группе с сегодняшней тренировки», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

Кучаев перенёс операцию, связанную с травмой мениска левого коленного сустава. Операция проводилась в одной из немецких клиник. В нынешнем сезоне хавбек вышел на поле 19 раз во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

ЦСКА по итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги набрал 37 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Лидером соревнования является петербургский «Зенит» (41). В тройку также входит «Спартак» (35).

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