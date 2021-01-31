Источник: «Спартак» и «Аякс» продвинулись в переговорах по Промесу

По данным источника, стороны близки к соглашению. Сделка пока не оформлена, но клубы значительно продвинулись в этом направлении. Завтра вечером в Голландии закрывается трансферное окно, но это не помешает «Аяксу» отпустить игрока — у «Спартака» еще есть время подписать его.