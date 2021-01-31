«Краснодар» в один день проведет товарищеские матчи с «Локомотивом» и «Ростовом»
Определились соперники «Краснодара» по первым товарищеским матчам на сборе в Испании. Две встречи назначены на 4 февраля, информирует
Определились соперники «Краснодара» по первым товарищеским матчам на сборе в Испании. Две встречи назначены на 4 февраля, информирует
«Быки» в ближайший четверг разными составами проведут два контрольных матча с московским «Локомотивом» и «Ростовом».
Время начала игр будет определено позднее.