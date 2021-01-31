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21:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Краснодар» в один день проведет товарищеские матчи с «Локомотивом» и «Ростовом»

Определились соперники «Краснодара» по первым товарищеским матчам на сборе в Испании. Две встречи назначены на 4 февраля, информирует пресс-сслужба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Быки» в ближайший четверг разными составами проведут два контрольных матча с московским «Локомотивом» и «Ростовом».

Время начала игр будет определено позднее.

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