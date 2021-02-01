Квинси Промес переходит в «Спартак»
По информации «СЭ», московский «Спартак» и амстердамский «Аякс» договорились об аренде голландского форварда Квинси Промеса.
По информации «СЭ», московский «Спартак» и амстердамский «Аякс» договорились об аренде голландского форварда Квинси Промеса.
Сумма, которую
29-летний голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе
В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал одну результативную передачу.
(Максим Алланазаров)