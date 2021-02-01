«Спартак» подтвердил, что будет иметь обязательство по выкупу прав на Промеса

Сообщается, что «Спартак» заплатит за аренду Промеса €500 тыс., в дальнейшем московский клуб будет иметь право обязательного выкупа игрока за €9 млн. Отмечается, что зарплата футболиста составит €3,5 млн плюс бонусы. Во вторник 29-летний Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай.

Промес выступает за «Аякс» с 2019 года, его контракт с клубом из Амстердама рассчитан до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне футболист провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей, отдал одну голевую передачу и получил одну желтую карточку. С 2014 по 2018 год голландец уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Промес стал самым результативным иностранным игроком в истории в составе «Спартака», в сезоне-2017/18 — лучшим бомбардиром чемпионата России.