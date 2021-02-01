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11:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Семак рассказал о состоянии Дзюбы и Лунёва, а также высказался о травме Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о физическом состоянии нападающего Артёма Дзюбы и вратаря Андрея Лунёва, которые лишь по прошествии времени присоединились к команде, а также высказался о повреждении форварда Сердара Азмуна.

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Источник: РИА "Новости"

«К нам вернулись Артём Дзюба и Андрей Лунёв. Александр Ерохин долечивает травму. Дзюбе и Лунёву нужно набирать и догонять ребят, которые уже тренировались. Сделаем тестирование, чтобы понять, на каком этапе они находится. По большей части они будут работать отдельно. Ракицкий улетал к семье, прилетит совсем скоро. Первое время тоже будет работать по индивидуальной программе.

Азмун? Будет дополнительное обследование, чтобы понять сроки восстановления. Восстановление Сердара идёт не так быстро, как нам хотелось бы. На первый взгляд ничего серьёзного, но всё покажет дополнительное обследование, — сказал Семак в интервью пресс-службе клуба.

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