Семак рассказал о состоянии Дзюбы и Лунёва, а также высказался о травме Азмуна

«К нам вернулись Артём Дзюба и Андрей Лунёв. Александр Ерохин долечивает травму. Дзюбе и Лунёву нужно набирать и догонять ребят, которые уже тренировались. Сделаем тестирование, чтобы понять, на каком этапе они находится. По большей части они будут работать отдельно. Ракицкий улетал к семье, прилетит совсем скоро. Первое время тоже будет работать по индивидуальной программе.