Остон Урунов вернулся в общую группу «Спартака»
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернулся в общую группу.
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Спартака» Остон Урунов вернулся в общую группу.
20-летний футболист из Узбекистана восстановился от травмы
Ранее, 30 января, Урунов пропустил товарищеский матч
В нынешнем сезоне хавбек провел за московскую команду 9 игр и забил один гол.
Урунов перешел в «Спартак» из «Уфы» в августе 2020 года. По информации портала Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.