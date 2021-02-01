Президент «Урала»: Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране

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— [Главный тренер «Спартака» Доменико] Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Ганчаренко, — сказал Иванов.

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— Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них — не живой. Но я не вижу в его работе чего-то исключительного, чего не было в нашей советской и российской тренерской школе. Она есть, она — хорошая, наши тренеры много ездят в Европу, учатся, следят за нюансами и тенденциями. Так что не вижу острой необходимости звать иностранцев.

— Или в «Динамо» пришел [главный тренер Сандро] Шварц. Выиграл пару матчей, и опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неправильно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я даже с ходу не могу вспомнить того, кто смог бы построить хорошую игру и сделать результат. Не знаю…