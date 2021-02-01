Президент «Урала»: Тедеско некрасиво ведет себя в чужой стране
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что российским клубам нужно больше доверять отечественным специалистам.
Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что российским клубам нужно больше доверять отечественным специалистам.
— [Главный тренер «Спартака» Доменико] Тедеско хорошо держит коллектив? Не хочу говорить про него плохое, но он некрасиво ведет себя в чужой стране. Я тоже эмоциональный, но пытаюсь себя сдерживать. А он бежит через всю скамейку, прыгает на Ганчаренко, — сказал Иванов.
— Ну ладно, это действительно эмоции. Футбол без них — не живой. Но я не вижу в его работе
— Или в «Динамо» пришел [главный тренер Сандро] Шварц. Выиграл пару матчей, и опять динамовцы начали проигрывать. Я к тому, что иностранцев неправильно рассматривать как нечто божественное, как специалистов, которые гораздо сильнее наших тренеров. В России в большинстве случаев они не оправдывают ожиданий. Я даже с ходу не могу вспомнить того, кто смог бы построить хорошую игру и сделать результат. Не знаю…
После 19 туров РПЛ «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.