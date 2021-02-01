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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Фото футболистов «Зенита» с Уиллом Смитом озадачило фанатов

Футболисты петербургского «Зенита» сделали фотографию с американским актером Уиллом Смитом, чем озадачили пользователей сети. Публикация доступна в Twitter команды.

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Смит посетил тренировочное занятие «Зенита» в Дубае и снялся с игроками в зале. В комментариях многие пользователи не поверили, что это реальный актер. «Молодой какой-то слишком. Точно настоящий?», «Он вообще когда-нибудь стареет?», «Уилл Смит за “Зенит”! Вот это поворот», — писали фанаты.

Во время загрузки произошла ошибка.

После 19 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. На втором месте располагается московский ЦСКА, в активе которого 37 очков.

Уилл Смит неоднократно заявлял об интересе к футболу. Он исполнил гимн чемпионата мира 2018 года Live It Up и принял участие в закрытии турнира. Любимым игроком актер называл нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара.

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