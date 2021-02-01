Фото футболистов «Зенита» с Уиллом Смитом озадачило фанатов
Футболисты петербургского «Зенита» сделали фотографию с американским актером Уиллом Смитом, чем озадачили пользователей сети. Публикация доступна в Twitter команды.
Футболисты петербургского «Зенита» сделали фотографию с американским актером Уиллом Смитом, чем озадачили пользователей сети. Публикация доступна в Twitter команды.
Смит посетил тренировочное занятие «Зенита» в Дубае и снялся с игроками в зале. В комментариях многие пользователи не поверили, что это реальный актер. «Молодой
После 19 матчей Российской
Уилл Смит неоднократно заявлял об интересе к футболу. Он исполнил гимн чемпионата мира 2018 года Live It Up и принял участие в закрытии турнира. Любимым игроком актер называл нападающего сборной Бразилии и ПСЖ Неймара.