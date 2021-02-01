Фото футболистов «Зенита» с Уиллом Смитом озадачило фанатов

Смит посетил тренировочное занятие «Зенита» в Дубае и снялся с игроками в зале. В комментариях многие пользователи не поверили, что это реальный актер. «Молодой какой-то слишком. Точно настоящий?», «Он вообще когда-нибудь стареет?», «Уилл Смит за “Зенит”! Вот это поворот», — писали фанаты.

После 19 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 41 очко. На втором месте располагается московский ЦСКА, в активе которого 37 очков.