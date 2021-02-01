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15:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Кокорин принял вызов — и слава богу!» Тренер Федотов верит в своего бывшего игрока

А самое сильное впечатление на сборах на него произвела… команда ФНЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Свой первый сбор в Турции «Сочи» завершил «товарняком» с «Крыльями Советов». Необычный, кубковый формат встречи — 120 минут — позволил тренерам «нагрузить» практически всех футболистов. Пока на поляне отеля Bellis находились Заболотный, Нобоа и другие основные силы южан, перевес волжан был минимальным — 2:1. После массовой смены составов один из лидеров ФНЛ довёл счёт до крупного (4:1). По окончании спарринга главный тренер сочинцев Владимир Федотов уделил несколько минут корреспонденту «Чемпионата».

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— Насколько довольны сбором?
— Всю запланированную работу выполнили. Сбор был непростой, очень насыщенный. Мы работали над силой, выносливостью, может, где-то немного не хватает свежести, но дело не в этом. В сегодняшнем матче мы были не столь агрессивны в отборе, позволяли сопернику принимать простые мячи, несвоевременно реагировали. Сказываются тренировочные нагрузки, когда мозг не успевает реагировать на перестроения соперника. Это нормальное явление. Главное — процесс идёт, все футболисты находятся в добром здравии.

 — Травмированных нет?
— Есть мелкие вещи, но думаю, скоро будем в полном составе готовиться к следующему сбору.

— Кто сейчас не в состоянии тренироваться?
— У Попова продолжается процесс реабилитации. На следующем сборе ждем его на некоторых занятиях основной группы. К началу марта, надеемся, он будет боевой единицей. Мы не форсируем. Травма требует серьезного внимания.

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— Организаторы сборов сетуют на дефицит спарринг-партнёров для российских клубов. Ощущаете его?
— Здесь у нас проблем не возникло. Первый спарринг — «Рубин». Может, хотелось бы другого соперника, немного попроще. Тем не менее, сразу попали под хорошего соперника. Потом — «Чукарички», команда находится на ходу. Был неплохой спарринг. Сегодня — «Крылья», это команда, без пяти минут готовая представлять клуб РПЛ. «Крылья» демонстрировали великолепную результативность, наверное, лучшую на этом побережье среди всех. В сегодняшнем матче команда подтвердила своё очень хорошее состояние.

 — В чём-то приходится себя ограничивать в связи с пандемией?
— Да никаких ограничений нет: только ношение масок в отеле, когда идёшь за пищей. А в остальном всё как обычно, те же процедуры.

— Новых людей ждёте в команде этой зимой?
— Надеемся. Пока их нет, но работа ведётся. Любой тренер скажет, что его команде нужно усиление.

Команда
Сочи

— По уходящим из клуба есть ясность?
— Пока нет. Все в обойме, трудимся. Никто никуда не уходит.

— Не могу не спросить про вашего бывшего подопечного. Удивлены переходом Кокорина в «Фиорентину»?
— Не удивлён. Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.

 — Не поздновато Кокорин туда собрался?
— В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно.

 — По своим качествам он способен заиграть в Италии?
— Конечно, способен. Находясь в нашей команде на том отрезке чемпионата до пандемии, он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него.

Олег Лысенко

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