«Кокорин принял вызов — и слава богу!» Тренер Федотов верит в своего бывшего игрока
А самое сильное впечатление на сборах на него произвела… команда ФНЛ.
А самое сильное впечатление на сборах на него произвела… команда ФНЛ.
Свой первый сбор в Турции «Сочи» завершил «товарняком» с «Крыльями Советов». Необычный, кубковый формат встречи — 120 минут — позволил тренерам «нагрузить» практически всех футболистов. Пока на поляне отеля Bellis находились Заболотный, Нобоа и другие основные силы южан, перевес волжан был минимальным — 2:1. После массовой смены составов один из лидеров ФНЛ довёл счёт до крупного (4:1). По окончании спарринга главный тренер сочинцев Владимир Федотов уделил несколько минут корреспонденту «Чемпионата».
— Насколько довольны сбором?
— Всю запланированную работу выполнили. Сбор был непростой, очень насыщенный. Мы работали над силой, выносливостью, может,
— Травмированных нет?
— Есть мелкие вещи, но думаю, скоро будем в полном составе готовиться к следующему сбору.
— Кто сейчас не в состоянии тренироваться?
— У Попова продолжается процесс реабилитации. На следующем сборе ждем его на некоторых занятиях основной группы. К началу марта, надеемся, он будет боевой единицей. Мы не форсируем. Травма требует серьезного внимания.
— Организаторы сборов сетуют на дефицит
— Здесь у нас проблем не возникло. Первый спарринг — «Рубин». Может, хотелось бы другого соперника, немного попроще. Тем не менее, сразу попали под хорошего соперника. Потом — «Чукарички», команда находится на ходу. Был неплохой спарринг. Сегодня — «Крылья», это команда, без пяти минут готовая представлять клуб РПЛ. «Крылья» демонстрировали великолепную результативность, наверное, лучшую на этом побережье среди всех. В сегодняшнем матче команда подтвердила своё очень хорошее состояние.
— В
— Да никаких ограничений нет: только ношение масок в отеле, когда идёшь за пищей. А в остальном всё как обычно, те же процедуры.
— Новых людей ждёте в команде этой зимой?
— Надеемся. Пока их нет, но работа ведётся. Любой тренер скажет, что его команде нужно усиление.
— По уходящим из клуба есть ясность?
— Пока нет. Все в обойме, трудимся. Никто никуда не уходит.
— Не могу не спросить про вашего бывшего подопечного. Удивлены переходом Кокорина в «Фиорентину»?
— Не удивлён. Саша принял вызов, и слава богу. Когда он уходил, мы говорили, что хотели бы видеть его в Европе, чтобы наконец появилась возможность реализовать потенциал.
— Не поздновато Кокорин туда собрался?
— В жизни так бывает: никто не знает, когда рано, а когда поздно. Главное, чтобы было своевременно.
— По своим качествам он способен заиграть в Италии?
— Конечно, способен. Находясь в нашей команде на том отрезке чемпионата до пандемии, он показывал все компоненты игры, которых у него предостаточно. У Кокорина есть здоровье, дриблинг, скорость, понимание футбола. Остальное теперь зависит от него.
Олег Лысенко