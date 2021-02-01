Мостовой — о переходе Промеса: Если он придет в хорошей форме, то снова станет одним из лучших

— В футбольном плане этот трансфер — супер, — сказал Мостовой «СЭ». — Промес запомнился всем как один из лучших футболистов чемпионского сезона, самого главного сезона для «Спартака». Помимо того, что он забивал, голландец был лидером команды и раздевалки. Можно сказать, он делал игру «Спартака» чемпионской. Вопрос другой — почему он возвращается обратно? Квинси понимает, что в Европе он обычный футболист, а здесь будет опять одним из лучших. Болельщики его обожают. И если Промес будет в хорошей форме, то в нашем чемпионате он опять станет одним из лучших. Дважды в одну реку не входят? Так можно было бы сказать, если бы это было не в чемпионате России.