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17:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мостовой — о переходе Промеса: Если он придет в хорошей форме, то снова станет одним из лучших

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможное возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее, 1 февраля, в московском клубе подтвердили договоренность с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

— В футбольном плане этот трансфер — супер, — сказал Мостовой «СЭ». — Промес запомнился всем как один из лучших футболистов чемпионского сезона, самого главного сезона для «Спартака». Помимо того, что он забивал, голландец был лидером команды и раздевалки. Можно сказать, он делал игру «Спартака» чемпионской. Вопрос другой — почему он возвращается обратно? Квинси понимает, что в Европе он обычный футболист, а здесь будет опять одним из лучших. Болельщики его обожают. И если Промес будет в хорошей форме, то в нашем чемпионате он опять станет одним из лучших. Дважды в одну реку не входят? Так можно было бы сказать, если бы это было не в чемпионате России.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с командой становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017 (Владимир Пушкарев).

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