У Абата Аймбетова появился второй шанс попасть в РПЛ
Ранее он не подошел «Уралу».
Ранее он не подошел «Уралу».
Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время отправится на просмотр в тульский «Арсенал», передает
Напомним, что ранее в этом месяце сорвался его трансфер в «Урал». Отмечается, что после этого игрока занялись поиском нового варианта для трудоустройства в России.
Просмотреть одного из лучших бомбардиров КПЛ сезона-2020 согласились в Туле, представитель которой играет в
Аймбетов же пока находится дома в Актобе, но через три дня вновь вылетит в Турцию. Нападающий склоняется к варианту с просмотром в «Арсенале», так как хочет играть на высоком уровне уже сейчас.
В турнирной таблице РПЛ тульский клуб занимает 14-е место из 16-ти команд. У «Арсенала» 14 очков после 19-ти матчей.
Аймбетов в прошлом сезоне помог «Кайрату» стать чемпионом Казахстана. В 20-ти матчах КПЛ-2020 форвард забил десять мячей.