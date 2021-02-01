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16:07 (мск), источник: Vesti.kz

У Абата Аймбетова появился второй шанс попасть в РПЛ

Ранее он не подошел «Уралу».

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Форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов в ближайшее время отправится на просмотр в тульский «Арсенал», передает meta-ratings.kz.

Команда
Арсенал Т

Напомним, что ранее в этом месяце сорвался его трансфер в «Урал». Отмечается, что после этого игрока занялись поиском нового варианта для трудоустройства в России.

Просмотреть одного из лучших бомбардиров КПЛ сезона-2020 согласились в Туле, представитель которой играет в премьер-лиге России. При этом клуб ФНЛ «Крылья Советов» и вовсе готов предложить казахстанскому футболисту контракт.

Аймбетов же пока находится дома в Актобе, но через три дня вновь вылетит в Турцию. Нападающий склоняется к варианту с просмотром в «Арсенале», так как хочет играть на высоком уровне уже сейчас.

В турнирной таблице РПЛ тульский клуб занимает 14-е место из 16-ти команд. У «Арсенала» 14 очков после 19-ти матчей.

Аймбетов в прошлом сезоне помог «Кайрату» стать чемпионом Казахстана. В 20-ти матчах КПЛ-2020 форвард забил десять мячей.

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