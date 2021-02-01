Семак объяснил, зачем ему нужны на сборах «Зенита» пять вратарей
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, для чего на межсезонные сборы первой команды вызвано пять вратарей.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, для чего на межсезонные сборы первой команды вызвано пять вратарей.
— Важно, чтобы было [как минимум] четыре вратаря, потому что у нас есть групповые занятия и в каждом из них должно присутствовать по два. Андрей Лунев начнет [тренироваться] по индивидуальной программе. Как только он наберет форму, возможно,
15 января 2021 года стало известно, что
Источник — rusfootball.info