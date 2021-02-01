Семак объяснил, зачем ему нужны на сборах «Зенита» пять вратарей

— Важно, чтобы было [как минимум] четыре вратаря, потому что у нас есть групповые занятия и в каждом из них должно присутствовать по два. Андрей Лунев начнет [тренироваться] по индивидуальной программе. Как только он наберет форму, возможно, кого-то отпустим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».