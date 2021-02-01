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17:03 (мск), источник: Sports.Ru

Семак объяснил, зачем ему нужны на сборах «Зенита» пять вратарей

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, для чего на межсезонные сборы первой команды вызвано пять вратарей.

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— Важно, чтобы было [как минимум] четыре вратаря, потому что у нас есть групповые занятия и в каждом из них должно присутствовать по два. Андрей Лунев начнет [тренироваться] по индивидуальной программе. Как только он наберет форму, возможно, кого-то отпустим, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

15 января 2021 года стало известно, что сине-бело-голубые отправились на первый тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты без голкипера Андрея Лунева и нападающего Артема Дзюбы, сдавших положительные тесты на коронавирус. 31 января они присоединились к команде на втором тренировочном сборе.

Источник — rusfootball.info

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