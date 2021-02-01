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17:54 (мск), источник: ТАСС

Худяков: «Тамбов» может доиграть сезон частично молодежным составом

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба «Тамбов» рассматривает вариант, при котором команда будет доигрывать сезон-2020/21 в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) частично молодежным составом. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2020/21 «Тамбов» испытывает финансовые проблемы, вопрос об участии команды в весенней части чемпионата России будет обсуждаться 8 февраля. Ранее губернатор Тамбовской области Александр Никитин сообщил, что администрация региона не может предоставить бюджетное финансирование футбольному клубу, долги по зарплате которого, по предварительной оценке, насчитывают более 150 млн рублей. 30 января генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил ТАСС, что более 10 футболистов обратилось в организацию в связи с долгами.

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«У нас ушло несколько футболистов, в команде осталось 9−10 человек, — сказал Худяков. — Если будет вариант доиграть чемпионат, у нас есть игроки молодежного состава, ими можно будет разбавить тех, кто останется. У нас уже был разбавленный состав в матчах со “Спартаком” и “Рубином” (в конце 2020 года часть игроков “Тамбова” бойкотировала эти игры из-за проблем с финансированием — прим. ТАСС)».

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«Будем искать какие-то варианты, лишь бы была возможность доиграть. Пока ситуация очень плачевная. Как будет доигрывать молодежка? У нас там 28 человек», — добавил спортивный директор «Тамбова».

Клуб из Тамбова занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19 матчах. Отставание от зоны переходных матчей составляет одно очко, от гарантирующей место в следующем сезоне 12-й строчки — восемь очков. До конца чемпионата осталось провести 11 туров, первый из которых запланирован на 26—28 февраля.

В сезоне-2016/17 высшего дивизиона чемпионата России томская «Томь» доигрывала весеннюю часть сезона молодежным составом из-за финансовых проблем.

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