«Локомотив» заключил мировое соглашение с бывшим гендиректором Ильей Геркусом

В январе Геркус подал иск к клубу с требованием выплатить 1,2 млн рублей в качестве судебных издержек. Согласно документам, такую сумму он потратил на услуги адвокатов во время судебного процесса с клубом в 2020 году. Заседание по данному иску должно было пройти 9 февраля.

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«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с “Локомотивом”. Судов больше не будет, все взаимные претензии в прошлом», — сообщил Геркус.

«Новый руководитель клуба Владимир Леонченко проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации “Локомотива” и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу», — добавил он.

Геркус работал в «Локомотиве» с лета 2016 года по декабрь 2018-го. Во время его пребывания в клубе «Локомотив» выиграл Кубок России сезона-2016/17, в сезоне-2017/18 клуб впервые за 14 лет стал чемпионом страны и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

При Геркусе в «Локомотив» пришли такие футболисты, как Джефферсон Фарфан, Бенедикт Хёведес, Гжегож Крыховяк, Федор Смолов. Также при нем в клуб вернулся главный тренер Юрий Семин, с которым «Локомотив» становился чемпионом в 2002 и 2004 годах.