Нападающий «Краснодара» Онугха перешел в датский клуб
Футбольные клубы «Краснодар» и «Вайле», выступающий в датской суперлиге, достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2» Германа Онугхи до конца сезона, сообщает сайт российского клуба.
Футбольные клубы «Краснодар» и «Вайле», выступающий в датской суперлиге, достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2» Германа Онугхи до конца сезона, сообщает сайт российского клуба.
Договор предусматривает право выкупа по окончании аренды.
В сезоне-2020/21 Онугха выступал за «Тамбов», где сыграл 13 матчей (с учетом Кубка России) и забил шесть голов.