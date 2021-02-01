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21:38 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нападающий «Краснодара» Онугха перешел в датский клуб

Футбольные клубы «Краснодар» и «Вайле», выступающий в датской суперлиге, достигли договоренности об аренде форварда «Краснодара-2» Германа Онугхи до конца сезона, сообщает сайт российского клуба.

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Договор предусматривает право выкупа по окончании аренды.

В сезоне-2020/21 Онугха выступал за «Тамбов», где сыграл 13 матчей (с учетом Кубка России) и забил шесть голов.

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