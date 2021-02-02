Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Промеса в «Спартак»

«Мы пересекались с ним в Голландии, тогда он выглядел также, как и в московском “Спартаке”. Но сейчас прошёл год, я видел несколько матчей “Аякса”, но он в них не играл или играл очень мало. С одной стороны, я не очень верю, что игрок такого уровня может растерять свои качества или стать игроком другого уровня. Если у него не будет проблем с мотивацией, для нашего чемпионата это большой трансфер», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.