Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Химки» на правах аренды

В первой половине сезона-2020/2021 Глушенков провёл за «Спартак» 5 матчей в РПЛ, преимущественно появляясь на поле с замены во втором тайме. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,5 млн. В прошлом сезоне Максим на правах аренды выступал за «Крылья Советов».