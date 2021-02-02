Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Химки» на правах аренды
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Химках» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт
Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Химках» на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт
Стороны подписали арендное соглашение до конца нынешнего сезона. В контракте не предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока подмосковным клубом.
Напомним, в сентябре 2020 года Глушенков повредил крестообразные связки. Максиму сделали операцию в Италии, после чего он тренировался по индивидуальной программе. До серьёзного повреждения хавбеком интересовался «Зенит».